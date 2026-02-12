Стевандић: ЦИК се прогласио за "свету краву"

Извор:
Вербални деликт по ЦИК-у једнак је закону по Кристијану Шмиту, страшно, коментар је предсједника Народне скупштине Републике Српске Ненада Стевандића на одлуку ЦИК-а да казни СНСД, СДС и Листу за правду и ред због "ширења лажних информација".
"Ово је страшно", каже Стевандић након објаве ЦИК-а да је СНСД кажњен са 15.000 КМ јер је предсједник те странке Милорад Додик "изнио низ лажних информација о члановима ЦИК-а и Комисији" за коју је рекао да је необјективна и да поступа пристрасно, чиме је, како тврде, нарушен интегритет изборног процеса.
Према његовим ријечима, ЦИК се прогласио за "свету краву" уводећи кажњавање за оне који о њима лично нешто кажу иако то нема везе са изборним процесом, гласањем или кршењем изборних правила.
"Дакле вербални деликт по ЦИК-у једнак је закону по Шмиту. Нисам фан Небојше Вукановића и Александре Пандуревић али ово је сулудо", написао је Стевандић на Иксу.
