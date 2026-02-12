Logo
Large banner

Стевандић: ЦИК се прогласио за "свету краву"

Извор:

АТВ

12.02.2026

14:15

Коментари:

0
Стевандић: ЦИК се прогласио за "свету краву"
Фото: ATV

Вербални деликт по ЦИК-у једнак је закону по Кристијану Шмиту, страшно, коментар је предсједника Народне скупштине Републике Српске Ненада Стевандића на одлуку ЦИК-а да казни СНСД, СДС и Листу за правду и ред због "ширења лажних информација".

"Ово је страшно", каже Стевандић након објаве ЦИК-а да је СНСД кажњен са 15.000 КМ јер је предсједник те странке Милорад Додик "изнио низ лажних информација о члановима ЦИК-а и Комисији" за коју је рекао да је необјективна и да поступа пристрасно, чиме је, како тврде, нарушен интегритет изборног процеса.

ЦИК БИХ-25122025

БиХ

ЦИК БиХ: Новчане казне за СНСД, СДС и Листу за правду и ред

Према његовим ријечима, ЦИК се прогласио за "свету краву" уводећи кажњавање за оне који о њима лично нешто кажу иако то нема везе са изборним процесом, гласањем или кршењем изборних правила.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Ако ико прави малверзације, онда то праве чланови ЦИК-а

"Дакле вербални деликт по ЦИК-у једнак је закону по Шмиту. Нисам фан Небојше Вукановића и Александре Пандуревић али ово је сулудо", написао је Стевандић на Иксу.

Подијели:

Тагови :

ЦИК БиХ

Ненад Стевандић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огласило се Министарство финансија: Сутра исплата 54.000.000 КМ

Друштво

Огласило се Министарство финансија: Сутра исплата 54.000.000 КМ

1 ч

0
Влада Српске одржала сједницу, ово су одлуке

Република Српска

Влада Српске одржала сједницу, ово су одлуке

1 ч

0
Блануша: Можда Станивуковић подржи кандидатуру Вукановића

Република Српска

Блануша: Можда Станивуковић подржи кандидатуру Вукановића

1 ч

2
Влада Републике Српске

Република Српска

Директор Републичке управе за инспекцијске послове разријешен дужности

1 ч

0

Више из рубрике

Влада Српске одржала сједницу, ово су одлуке

Република Српска

Влада Српске одржала сједницу, ово су одлуке

1 ч

0
Блануша: Можда Станивуковић подржи кандидатуру Вукановића

Република Српска

Блануша: Можда Станивуковић подржи кандидатуру Вукановића

1 ч

2
Влада Републике Српске

Република Српска

Директор Републичке управе за инспекцијске послове разријешен дужности

1 ч

0
У једном дану три сједнице: Заказана и 32. посебна у уторак

Република Српска

У једном дану три сједнице: Заказана и 32. посебна у уторак

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

52

Језива теорија о ријечи "упс", употребљавао је у посебним ситуацијама

14

46

Пренос: Свечана академија Сретење 2026

14

44

Пренос: Отварање новог Центра за онкологију и хематологију у УКЦ Републике Српске

14

42

Народ прича: Брачни пар Дринић

14

41

Дјевојчици ампутирана нога након несреће у Сарајеву

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner