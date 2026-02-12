Огласило се Тужилаштво о трагедији у Сарајеву

Извор:
Тужилаштво Кантона Сарајево огласило се о трагичној кантоналној несрећи у којој је једна особа погинула.
"Увиђај због трамвајске несреће која се догодила на подручју општине Центар, биће настављен и сутра", навели су из Тужилаштва.
Истичу да се увиђај ради под надзором два тужиоца, уз присуство вјештака машинске и саобраћајне струке.
"Биће спроведена потребна вјештачења с циљем утврђивања свих околности и начина настанка несреће, након чега ће бити донесена одлука о даљим процесним радњама. У овој фази поступка, Тужилаштво не може давати више информација", поручују у саопштењу.
