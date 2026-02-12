Logo
У току извлачење тијела након стравичне несреће

Аваз

12.02.2026

Несрећа у Сарајеву
Фото: YouTube/Screenshot/Avaz

Према посљедњим информацијама из полиције, у данашњој тешкој саобраћајној несрећи у Сарајеву једна особа је смртно страдала, док су четири особе повријеђене.

На мјесту несреће, у зони трамвајске пруге, започет је увиђај који би требао расвијетлити све околности под којима је дошло до несреће. Више детаља о узроцима биће познато након што надлежни органи заврше увиђајне радње.

Хроника

Дјевојчици ампутирана нога након несреће у Сарајеву

Према досадашњим информацијама, трамвај се кретао из правца Жељезничке станице према Башчаршији. На раскрсници испред Земаљског музеја дошло је до искакања из шина, након чега је возило изгубило контролу.

Усљед искакања, трамвај је срушио комплетно стајалиште и завршио на саобраћајници.

БиХ

Једна особа погинула у искакању трамваја у Сарајеву

Према информацијама с терена, екипе и даље извлаче тијело страдале особе. Како незванично сазнаје потал 'Аваз', ријеч је о 16-годишњој дјевојци.

