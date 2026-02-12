Logo
Отац избо сина (22) насмрт, а млађег (15) ранио

Отац избо сина (22) насмрт, а млађег (15) ранио
Фото: Pixabay

Мушкарац (44) је избо троје људи у насељу Подујане у Софији, а према писању бугарских медија, једна особа је подлегла повредама.

Како преносе медији, брутално насиље је починио отац, који је напао синове и једну жену. Старији син (22) је преминуо, док је млађи син (15) задобио бројне убодне ране и пребачен је у болницу у Пирогову.

У нападу је повријеђена и жена (78), која је задобила посјекотине и убодне ране у абдомен и груди.

Полиција је ухапсила оца (44) након напада. Он има посјекотину на руци, и вјерује се да је повреду задобио док је нападао жртве.

За сада није познат мотив ужасног злочина.

