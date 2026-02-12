Logo
Запад окреће глобалну већину против себе

Извор:

СРНА

12.02.2026

13:37

Коментари:

0
Запад окреће глобалну већину против себе

Западне земље окрећу глобалну већину против себе, у покушају да одрже хегемонију, изјавио је замјеник руског министра спољних послова Сергеј Рјабков.

"Немарним покушајима да одржи хегемонију, западни табор окреће глобалну већину против себе", рекао је Рјабков на међународном форуму "Читања Жириновског".

Рјабков је навео да одбацивање хегемоније дубоко укоријењено у погледу глобалне већине на свијет, а одбацивање неоколонијалне праксе сада добија на значају.

"За нас, те државе формирају дио све отпорније међународне коалиције у успону која се залаже за више демократски свјетски поредак заснован на једнакости", закључио је Рјабков.

Сергеј Рјабков

Европа

