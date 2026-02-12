Logo
Будимпешта неће дозволити увођење санкција "Росатому"

Извор:

СРНА

12.02.2026

13:28

Коментари:

0
Фото: АТВ

Балтичке и скандинавске земље предложиле су увођење рестриктивних мјера руској нуклеарној корпорацији "Росатом" у 20. пакету санкција о којем се расправљало у Бриселу, али Мађарска то неће дозволити, изјавио је министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.

"Европски савјет сада расправља о 20. пакету санкција. Уколико се то догоди, онда ће изградња нове нуклеарне електране `Пакш` бити обустављена и све што смо тамо до сада направили биће уништено", рекао је Сијарто.

Он је напоменуо да је одржао састанак са руководством француске компаније "Фраматом", која је потврдила да ће направити аутоматски систем управљања за нуклеарну електрану "Пакш".

"`Фраматом` наставља да шири инвестиције у `Пакш`, што је добра вијест, јер Французи користе најсавременије нуклеарне технологије и постоји веома близак савез у сфери нуклеарне енергије између влада Мађарске и Француске", истакао је Сијарто.

Тагови :

Мађарска

Петер Сијарто

Коментари (0)
