Колико свјетски лидери имају година? Изненадиће вас једно име

Извор:
АТВ
12.02.2026
11:02
Коментари:0
Најстарији предсједник на свијету тренутно је предсједник Камеруна Пол Бија са 92 године. На челу ове афричке државе је од 1982. године.
Двије године млађи од њега су Махмуд Абас предсједник Палестине и краљ Саудијске Арабије Салман.
Међу старијим лидерима је и ирански Ајатолах Хамнеи са 88 година, а иза њега је предсједник Бразила Лула Да Силва са 80 година. Амерички предсједник Доналд Трамп има 79 година.
Индијски премијер Нарендра Моди има 75 година, кинески Си Ђинпинг 72, а израелски премијер Бењамин Нетанјаху има 76 године.
Турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган има 71 годину као и Ангела Меркел. Оно што је неке изненадило су године њемачког канцелара Фридриха Мерца који има 70 година, али изгледа доста млађе.
Премијер Мађарске Виктор Орбан има 62, његов канадски колега Марк Карни 60, док британски Кир Стармер има 63 године.
У шездесетим су шпански премијер Педро Санчез који има 53 година, а предсједник Аргентине Хавијер Милеи 55.
Емануел Макрон и Володимир Зеленски су иста генерација. Имају 48 година, а италијанска премијерка Ђорђа Мелони је годину старија.
Ким Џонг Ун, лидер Сјеверне Кореје има 42 године, док његов милитантни колега, лидер Буркине Фасо Ибрахим Траоре има 37. година.
Свијет
4 ч0
Остали спортови
4 ч0
Друштво
4 ч1
Република Српска
4 ч2
Најновије
Најчитаније
14
52
14
46
14
44
14
42
14
41
Тренутно на програму