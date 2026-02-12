Logo
Колико свјетски лидери имају година? Изненадиће вас једно име

АТВ

12.02.2026

11:02

Након састанка у Лондону поздрав Володимира Зеленског, Емануела Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца
Фото: Tanjug/AP/Kin Cheung

Најстарији предсједник на свијету тренутно је предсједник Камеруна Пол Бија са 92 године. На челу ове афричке државе је од 1982. године.

Двије године млађи од њега су Махмуд Абас предсједник Палестине и краљ Саудијске Арабије Салман.

Међу старијим лидерима је и ирански Ајатолах Хамнеи са 88 година, а иза њега је предсједник Бразила Лула Да Силва са 80 година. Амерички предсједник Доналд Трамп има 79 година.

Луиз Инасио Лула да Силва-30082025
Луиз Инасио Лула да Силва-30082025

Индијски премијер Нарендра Моди има 75 година, кинески Си Ђинпинг 72, а израелски премијер Бењамин Нетанјаху има 76 године.

Бењамин Нетанјаху-28092025
Бењамин Нетанјаху-28092025

Турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган има 71 годину као и Ангела Меркел. Оно што је неке изненадило су године њемачког канцелара Фридриха Мерца који има 70 година, али изгледа доста млађе.

Фридрих Мерц
Фридрих Мерц

Премијер Мађарске Виктор Орбан има 62, његов канадски колега Марк Карни 60, док британски Кир Стармер има 63 године.

У шездесетим су шпански премијер Педро Санчез који има 53 година, а предсједник Аргентине Хавијер Милеи 55.

Havijer Milei
Havijer Milei

Емануел Макрон и Володимир Зеленски су иста генерација. Имају 48 година, а италијанска премијерка Ђорђа Мелони је годину старија.

Ким Џонг Ун, лидер Сјеверне Кореје има 42 године, док његов милитантни колега, лидер Буркине Фасо Ибрахим Траоре има 37. година.

ибрахим траоре буркина фасо
ибрахим траоре буркина фасо

