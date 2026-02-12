Logo
Украјинац избачен са Зимских олимпијских игара: Разлог је - кацига

Извор:

Курир

12.02.2026

10:36

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Alessandra Tarantino

Општи хаос на Зимским олимпијским играма настао је због украјинског спортисте Владислава Гераскевича.

Међународни олимпијски комитет (МОК) га је избацио са ЗОИ и то званично потврдио, а разлог свега је - кацига.

Првобитно је МОК забранио украјинском олимпијцу да се такмичи са кацигом на којој су фотографије људи који су страдали у Украјини за вријеме сукоба са Русијом, а он је то одбио те је избачен са ЗОИ.

Гераскевич је такмичар у скелетону чија је кацига, на којој су неки од страдалих Украјинаца, привукла велику пажњу јавности. Он је за Ројтерс изјавио како су многи на његовој "кациги сјећања" били спортисти, а међу њима и једна тинејџерка дизачица тегова Алина Перегудова, па затим још боксер Павло Ишченко и хокејаш Олексиј Логинов.

МОК се огласио

МОК се огласио због чега је ова кацига забрањена.

"Од самог почетка смо се бавили овим питањем и МОК у потпуности разумије жељу спортиста да се сјете оних који су изгубили животе у том, али и у другим сукобима широм свијета", рекао је портпарол МОК-а Марк Адамс и затим је још додао:

"Морамо да се фокусирамо на спортски учинак и спорт уопште и од суштинског је значаја да постоје једнака права за све спортисте и да такмичења остану слободна од сваког утицаја. Оно што смо рекли јесте да ова кацига није у складу са поменутим смерницама. Ипак, дозволићемо му да током такмичења носи црни флор око руке. Он се огласио на друштвеним мрежама, али сматрамо да је ово добар компромис".

ЗОИ 2026

зимске олимпијске 2026

Коментари (0)
