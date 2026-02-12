Украјинац избачен са Зимских олимпијских игара: Разлог је - кацига

Извор:
Курир
12.02.2026
10:36
Општи хаос на Зимским олимпијским играма настао је због украјинског спортисте Владислава Гераскевича.
Међународни олимпијски комитет (МОК) га је избацио са ЗОИ и то званично потврдио, а разлог свега је - кацига.
Првобитно је МОК забранио украјинском олимпијцу да се такмичи са кацигом на којој су фотографије људи који су страдали у Украјини за вријеме сукоба са Русијом, а он је то одбио те је избачен са ЗОИ.
Гераскевич је такмичар у скелетону чија је кацига, на којој су неки од страдалих Украјинаца, привукла велику пажњу јавности. Он је за Ројтерс изјавио како су многи на његовој "кациги сјећања" били спортисти, а међу њима и једна тинејџерка дизачица тегова Алина Перегудова, па затим још боксер Павло Ишченко и хокејаш Олексиј Логинов.
МОК се огласио због чега је ова кацига забрањена.
"Од самог почетка смо се бавили овим питањем и МОК у потпуности разумије жељу спортиста да се сјете оних који су изгубили животе у том, али и у другим сукобима широм свијета", рекао је портпарол МОК-а Марк Адамс и затим је још додао:
"Морамо да се фокусирамо на спортски учинак и спорт уопште и од суштинског је значаја да постоје једнака права за све спортисте и да такмичења остану слободна од сваког утицаја. Оно што смо рекли јесте да ова кацига није у складу са поменутим смерницама. Ипак, дозволићемо му да током такмичења носи црни флор око руке. Он се огласио на друштвеним мрежама, али сматрамо да је ово добар компромис".
