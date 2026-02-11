Страшна сцена: Кинескиња пала на главу и није могла да се мрдне на ЗОИ

11.02.2026
16:52
Коментари:0
Кинеска сноубодерка Лиу Ђиају доживела је страшан пад на Зимским олимпијским играма које се одржавају у Милану и Кортини. Она је пала, а онда је након тога остала да лежи непомична, што је преплашило све.
Ђиају је кренула са огромним самопоуздањем, али је био довољан тренутак непажње послије чега је пала на руку и раме, а онда и на главу.
Из кинеског тима нису стигле никакве информације о њеном стању, иако је хитно пребачено хеликоптером у болницу, преноси Телеграф.
Њен пад је проузроковао и прекид такмичења на 10 минута, како би јој се указала помоћ. Прва у квалификацијама је завршила Клои Ким.
Chinese snowboarder Liu Jiayu takes a worrisome fall on this afternoon’s Women’s Half Pipe during Milano-Cortina 2026. — @nicmartinezva.bsky.social (@nicmartinezva) February 11, 2026
Hoping for a healthy recovery! pic.twitter.com/N4ulRvjPlV
Остали спортови
3 ч0
Остали спортови
23 ч0
Остали спортови
23 ч0
Остали спортови
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму