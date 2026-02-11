Logo
Large banner

Страшна сцена: Кинескиња пала на главу и није могла да се мрдне на ЗОИ

11.02.2026

16:52

Коментари:

0
Лиу Ђиају
Фото: Tanjug/AP

Кинеска сноубодерка Лиу Ђиају доживела је страшан пад на Зимским олимпијским играма које се одржавају у Милану и Кортини. Она је пала, а онда је након тога остала да лежи непомична, што је преплашило све.

Ђиају је кренула са огромним самопоуздањем, али је био довољан тренутак непажње послије чега је пала на руку и раме, а онда и на главу.

Из кинеског тима нису стигле никакве информације о њеном стању, иако је хитно пребачено хеликоптером у болницу, преноси Телеграф.

Њен пад је проузроковао и прекид такмичења на 10 минута, како би јој се указала помоћ. Прва у квалификацијама је завршила Клои Ким.

Подијели:

Таг :

ЗОИ 2026

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Штурла Холм Лагрид

Остали спортови

Олимпијац јавно признао прељубу на ЗОИ: Стигао одговор бивше д‌јевојке

3 ч

0
Јута Лердам

Остали спортови

Брука на ЗОИ: Добили медаље које морају да поправљају, у току истрага

23 ч

0
Кими Антонели

Остали спортови

Млада звијезда Формуле 1 слетио Мерцедесом: Возачку има тек годину дана

23 ч

0
Ајлин Гу

Остали спортови

Освојила сребро на ЗОИ па открила: Имала сам потрес мозга и нападе

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

18

Какво је стање у сектору мљекарства и пољопривреде?

19

15

Милијардерка кромпир бира сама

19

09

Резултат избора - велика побједа српског народа и Републике српске

19

04

Данијел прије неколико дана отет, а сада се јавно обратио Милици Тодоровић

19

00

Централне вијести, 11.02.2026.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner