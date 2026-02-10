Logo
Освојила сребро на ЗОИ па открила: Имала сам потрес мозга и нападе

Извор:

Индекс

10.02.2026

18:51

Ајлин Гу
Фото: Tanjug/AP Photo/Gregory Bull

Ајлин Гу, велика звијезда Зимских олимпијских игара у Пекингу прије четири године, освојила је своју четврту олимпијску медаљу на овогодишњим Играма.

У првој дисциплини слободног скијања на Играма у Милану и Кортини, slopestyleu, Гу је стигла до сребра. Скијашица рођена у Калифорнији, која наступа за Кину, земљу своје мајке, тако је наставила низ успјеха након што је 2022. освојила два злата и једно сребро.

Ипак, ово сребро за њу има посебан сјај.

"Јако пуно тога сам морала проћи само да бих уопште била овд‌је", изјавила је Гу са медаљом око врата.

Године пуне изазова

Потом је додала да су посљедње четири године биле, најблаже речено, пуне изазова.

ronaldo

Фудбал

Роналдо прекинуо штрајк

"Морала сам се носити с бројним повредама, а прошле године доживјела сам најтежи потрес мозга у животу. Након тога су услиједили напади. Људи око мене били су забринути хоћу ли се уопште опоравити", додала је она, преноси Индекс.

Поносна на најбољу трку каријере

Као што то обично бива са великим спортистима, Гу се опоравила и у понед‌јељак у Ливињу показала да је створена за највеће позорнице.

"Имати прилику такмичити се и показати своје најбоље скијање, а ово је била моја најбоља slopestyle трка у каријери, највећа ми је могућа част. Поготово знајући да је Матилде Гремо најбоља у овој дисциплини и да је и она одвозила своју најбољу трку те да заједно настављамо пробијати наш спорт на велику сцену", закључила је скијашица из Сан Франциска.

Нови наступи на ОИ

Гу овиме није рекла посљедњу ријеч на Играма. Очекују је још наступи у дисциплинама у којима брани злата из Пекинга: биг air, с квалификацијама у суботу и финалом у понед‌јељак, те халфпипе, који је на распореду сљедеће седмице у четвртак и суботу.

