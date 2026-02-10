Logo
Large banner

Страхиња Ерић 67. у спринту на Зимским олимпијским играма

10.02.2026

11:04

Коментари:

0
Смучарски савез Републике Српске
Фото: Смучарски савез Републике Српске

Нордијски скијаш са Пала, Страхиња Ерић, освојио је 67. мјесто у конкуренцији 95 такмичара у спринту, класичним стилом, на Зимским олимпијским играма у Кортини и Милану.

Ерић није успио да се пласира међу 30 најбољих, који настављају надметање у четвртфиналу.

Најбоље вријеме у квалификацијама имао је Норвежанин Јоханес Хесфлот Клабо.

Ерић ће у петак наступити и у квалификацијама трке на 10 километара. Дан раније, на стазу стадиона Тесеро Крос - кантри, изаћи ће у Теодора Делипара, такође у трци на 10 километара.

Подијели:

Тагови :

Страхиња Ерић

zimske olimpijske igre

зимске олимпијске 2026

ЗОИ 2026

Милано Кортина 2026

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Линдзи Вон за 12 секунди такмичења на ЗОИ, зарадила чак 13 пута више него за освајање медаље

Остали спортови

Линдзи Вон за 12 секунди такмичења на ЗОИ, зарадила чак 13 пута више него за освајање медаље

2 ч

0
Крици одјекивали стазом: Линдзи Вон хеликоптером пребачена у болницу, крај каријере?

Остали спортови

Крици одјекивали стазом: Линдзи Вон хеликоптером пребачена у болницу, крај каријере?

1 д

0
Ђоковић гледао "бога" па се хватао за главу

Остали спортови

Ђоковић гледао "бога" па се хватао за главу

1 д

0
Језиве сцене на ЗОИ: Стравичан пад Линдзи Вон!

Остали спортови

Језиве сцене на ЗОИ: Стравичан пад Линдзи Вон!

1 д

0

Више из рубрике

Линдзи Вон за 12 секунди такмичења на ЗОИ, зарадила чак 13 пута више него за освајање медаље

Остали спортови

Линдзи Вон за 12 секунди такмичења на ЗОИ, зарадила чак 13 пута више него за освајање медаље

2 ч

0
Ски скокови

Остали спортови

Нијемац Рајмунд златни на малој скакаоници, Превц тек шести

2 ч

0
spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026

Остали спортови

Отац Линдзи Вон након свега: Неће више скијати

4 ч

0
Линдзи Вон тајно оперисана други пут

Остали спортови

Линдзи Вон тајно оперисана други пут

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

55

Опљачкан требињски ресторан, украдено око 2.000 КМ: Осумњичени експресно приведен

11

47

Сијарто: ЕУ није заинтересована за успјех преговора о Украјини

11

45

Кува у ПСС: Радојичић незадовољан, пријети напуштањем Станивуковића

11

31

Ратном војном инвалиду Гојку Марићу уручен грађевински материјал

11

19

Хибриди вукова све популарнији за куповину, стручњаци упозоравају: Не знате с чим имате посла

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner