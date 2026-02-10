Страхиња Ерић 67. у спринту на Зимским олимпијским играма

10.02.2026
11:04
Коментари:0
Нордијски скијаш са Пала, Страхиња Ерић, освојио је 67. мјесто у конкуренцији 95 такмичара у спринту, класичним стилом, на Зимским олимпијским играма у Кортини и Милану.
Ерић није успио да се пласира међу 30 најбољих, који настављају надметање у четвртфиналу.
Најбоље вријеме у квалификацијама имао је Норвежанин Јоханес Хесфлот Клабо.
Ерић ће у петак наступити и у квалификацијама трке на 10 километара. Дан раније, на стазу стадиона Тесеро Крос - кантри, изаћи ће у Теодора Делипара, такође у трци на 10 километара.
Остали спортови
2 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
2 ч0
Остали спортови
2 ч0
Остали спортови
4 ч0
Остали спортови
19 ч0
Најновије
Најчитаније
11
55
11
47
11
45
11
31
11
19
Тренутно на програму