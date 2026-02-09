Ђоковић гледао "бога" па се хватао за главу

Извор:
Зимске олимпијске игре у Милану донијеле су спектакл какав се ријетко виђа, а у центру пажње, поред клизача на леду, нашао се и најбољи тенисер свих времена – Новак Ђоковић. Његова реакција на наступ младог америчког феномена Илије Малинина постала је тренутни хит на друштвеним мрежама.
Човјек који је у спорту видио све, који је синоним за менталну чврстину и немогуће преокрете, остао је широм отворених очију и у потпуном шоку док је Малинин изводио акробације које пркосе законима физике.
Илија Малинин, познат под надимком „бог четвороструких скокова“, ушао је у историју не само због бодова, већ због дрскости и вјештине. У тренутку када је такмичење доживљавало праву драму, након једног малог посртања који је натјерао публику да занијеми, Малинин је урадио нешто незамисливо – извео је савршен салто уназад (бекфлип).
Био је то његов други бекфлип у два дана, потез који је донедавно био забрањен и сматран превише опасним, а који је у миланској арени изазвао вриске одушевљења. Управо тај моменат чисте спортске дрскости изазвао је Новакову реакцију, када се Србин хватао за главу.
Иначе, на леду се одвијала права драма за златну медаљу у тимском такмичењу. Прије посљедње дисциплине, САД и Јапан су били потпуно изједначени са по 59 поена. Притисак је био огроман, нарочито након што је Американка Амбер Глен завршила као трећа, чиме је довела тим САД у незавидну позицију.
Све је пало на леђа 21-годишњег Малинина. Упркос паду на обје руке током рутине, он је подигао тежину програма до нивоа који нико није могао да прати. Његов скор од 200.03 поена био је недостижан за конкуренцију.Посљедњи је на лед изашао Јапанац Шун Сато. Арена је утихнула док су се чекали резултати. Када је на семафору исписано 194.86, постало је јасно – САД су освојиле злато са минималном разликом.
Илија Малињин је рођен у Вирџинији у децембру 2004. и син је бивших узбекистанских шампиона, рођених Руса - Романа Скорњакова (49) из Јекатеринбурга и Татјане Малињине (53) из Новосибирска. Породично су одлучили да Илија носи презиме своје мајке, јер су били забринути да би у Америци веома тешко изговарали "Скорњаков", презиме његовог оца. Малињинове везе са Русијом и даље постоје и чврсте су, јер је његов деда по мајци, Валериј Малињин, бивши репрезентативац Совјетског Савеза и тренутно је тренер скијања у Новосибирску.
У Милану је одушевљена публика добро запамтила његов наступ. Памтиће и Новак Ђоковић, који добро зна како се пише историја.
