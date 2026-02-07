Згодни спортиста самује на ЗОИ, а жене га опсједају: "Могу одмах у твоју собу"

07.02.2026
17:43
Коментари:0
Зимске олимпијске игре биће и више него занимљиве ако пратите вијести које нису везане искључиво за спортска дешавања, већ и за саме спортисте који се ових дана налазе у Италији.
Почеле су Зимске олимпијске игре у Милану и Кортини, а самим тим спортисти из великог броја земаља окупљени су на једном мјесту и труде се да, поред спортског успјеха, донесу и дозу занимљивости ван борилишта.
Управо то је урадио амерички репрезентативац у сноубордингу Џејк Пејтс, који је снимио занимљив видео у олимпијском селу и поручио свима да ће за Дан заљубљених бити сам.
Овом информацијом посебно је обрадовао припаднице њежнијег пола.
– Иначе, слободан сам 14. фебруара, ако неко случајно пита – написао је Џејк уз своју објаву, док позира на тераси.
Наравно, није требало много времена да управо ова објава постане једна од најпопуларнијих на друштвеним мрежама, а сигурно је и Џејков телефон убрзо почео да „гори“ од пристиглих порука.
„Могу одмах да се уселим у собу поред твоје“, „У кревету сам до тебе, ако си усамљен“, „Каква случајност, и ја исто“, „Добро је знати“, „Заинтересована сам“, „Изгледа као манекен“ — били су само неки од коментара.
