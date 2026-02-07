Logo
Згодни спортиста самује на ЗОИ, а жене га опсједају: "Могу одмах у твоју собу"

07.02.2026

17:43

Згодни спортиста самује на ЗОИ, а жене га опсједају: "Могу одмах у твоју собу"
Фото: Instagram / jakepates

Зимске олимпијске игре биће и више него занимљиве ако пратите вијести које нису везане искључиво за спортска дешавања, већ и за саме спортисте који се ових дана налазе у Италији.

Почеле су Зимске олимпијске игре у Милану и Кортини, а самим тим спортисти из великог броја земаља окупљени су на једном мјесту и труде се да, поред спортског успјеха, донесу и дозу занимљивости ван борилишта.

Управо то је урадио амерички репрезентативац у сноубордингу Џејк Пејтс, који је снимио занимљив видео у олимпијском селу и поручио свима да ће за Дан заљубљених бити сам.

Овом информацијом посебно је обрадовао припаднице њежнијег пола.

– Иначе, слободан сам 14. фебруара, ако неко случајно пита – написао је Џејк уз своју објаву, док позира на тераси.

Наравно, није требало много времена да управо ова објава постане једна од најпопуларнијих на друштвеним мрежама, а сигурно је и Џејков телефон убрзо почео да „гори“ од пристиглих порука.

„Могу одмах да се уселим у собу поред твоје“, „У кревету сам до тебе, ако си усамљен“, „Каква случајност, и ја исто“, „Добро је знати“, „Заинтересована сам“, „Изгледа као манекен“ — били су само неки од коментара.

zimske olimpijske igre

зимске олимпијске 2026

ЗОИ 2026

Милано Кортина 2026

