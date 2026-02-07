Скијашка звијезда о Линдзи Вон: "Она је луда"

07.02.2026
17:27
Коментари:0
Бразилска алпска скијашка звијезда Лукас Пињеиро Бротен нахвалио је повратак Линдзи Вон на такмичарске стазе.
Он је истакао да је учешће Американке на Зимским олимпијским играма инспирација далеко изван свијета скијања.
"Она је луда. Заиста луда. Али луда на најбољи могући начин. Линдзи је узор толиком броју скијаша, али и људима који уопште не прате скијање. Она је примјер помијерања граница", рекао је Бротен.
Актуелни број два у свијету у слалому нагласио је да Вон доказује да је немогуће заправо могуће.
"Линдзи показује да је немогуће заиста могуће и да свако одређује како ће изгледати његова реалност. Оно што она ради је неописиво. Вјерујем у чуда, али нисам мислио да је ово могуће док она то није доказала", додао је Бразилац, преноси Спортклуб.
Линдзи Вон је у суботу одрадила други успјешан тренинг спуста заредом и дјелује потпуно спремно за борбу за злато у трци спуста на Олимпијским играма у Милану и Кортини, која је на програму у недјељу.
Американка се вратила на стазу свега нешто више од недјељу дана послије руптуре предњег укрштеног лигамента лијевог колена, а у 41. години поново помјера границе у алпском скијању.
