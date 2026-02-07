Logo
Скијашка звијезда о Линдзи Вон: "Она је луда"

07.02.2026

17:27

spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026
Фото: Tanjug/AP/Marco Trovati

Бразилска алпска скијашка звијезда Лукас Пињеиро Бротен нахвалио је повратак Линдзи Вон на такмичарске стазе.

Он је истакао да је учешће Американке на Зимским олимпијским играма инспирација далеко изван свијета скијања.

"Она је луда. Заиста луда. Али луда на најбољи могући начин. Линдзи је узор толиком броју скијаша, али и људима који уопште не прате скијање. Она је примјер помијерања граница", рекао је Бротен.

Актуелни број два у свијету у слалому нагласио је да Вон доказује да је немогуће заправо могуће.

"Линдзи показује да је немогуће заиста могуће и да свако одређује како ће изгледати његова реалност. Оно што она ради је неописиво. Вјерујем у чуда, али нисам мислио да је ово могуће док она то није доказала", додао је Бразилац, преноси Спортклуб.

Вон напада злато на ЗОИ

Линдзи Вон је у суботу одрадила други успјешан тренинг спуста заредом и дјелује потпуно спремно за борбу за злато у трци спуста на Олимпијским играма у Милану и Кортини, која је на програму у недјељу.

Американка се вратила на стазу свега нешто више од недјељу дана послије руптуре предњег укрштеног лигамента лијевог колена, а у 41. години поново помјера границе у алпском скијању.

зимске олимпијске 2026

ЗОИ 2026

Линдзи Вон

