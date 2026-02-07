Logo
Екипа Средњошколског центра Костајница побједник Малих олимпијских игара

07.02.2026

12:27

Средњошколски центар Костајница побједник Малих олимпијских игара
Фото: Ustupljena fotografija

Мушка екипа Средњошколског центра Костајница освојила је прво мјесто у футсалу на Малим олимпијским играма, које су данас одржане у Приједору, чиме је изборила пласман на републичко такмичење. У јакој конкуренцији ученици су показали изузетну борбеност, тимски дух и квалитетну игру, те заслужено стигли до титуле побједника.

За најбољег голмана турнира проглашен је Лука Зец, док је признање за најбољег играча припало Ивану-Драги Кулунџији.

Средњошколски центар Костајница
Средњошколски центар Костајница

“Овом приликом честитке свим играчима и професору Мирославу Косу на сјајном вођењу екипе. Посебну захвалност дугујемо професорима и ученицима који су са трибина пружали велику подршку нашем тиму”, поручили су из Средњошколског центара Костајница.

Средњошколски центар Костајница
Средњошколски центар Костајница

