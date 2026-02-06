Ђоковић се огласио и написао за кога навија

Извор:
Мондо.рс
06.02.2026
18:35
Коментари:0
Новак Ђоковић има свог фаворита на предстојећим Зимским олимпијским игра. У питању је америчка скијашица Линдзи Вон.
Њих двоје су добри пријатељи и ван терена, долазила је и она на неке његове мечеве и сада ће и српски ас да навија за њу.
"Идемо, Линдзи", написао је Ђоковић на Инстаграму на њену објаву на којој потврђује да ће учествовати на такмичењу које се одржава у Милану и Кортини.
Она ће тамо покушати да освоји своје друго олимпијско злато.
Занимљиво је и да ће Линдзи на такмичењу да учествује и поред тога што има мању рупутуру на предњим укрштеним лигаментима послије пада који је имала недјељу дана уочи старта.
"Послије пада је дошло до руптуре предњих укрштених лигамената. Постоји и модрица на костима, што је нормално за овакву повреду, уз неко оштећење менискуса и не знамо да ли је то постојало од раније или не. Радимо на терапији, консултујем се са докторима, кољено ми се осјећа стабилно и уз помоћ стезника на кољену сам увјерена да могу да се такмичим", поручила је Линдзи Вон.
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
3 седм0
Остали спортови
5 ч0
Остали спортови
8 ч0
Остали спортови
5 ч0
Остали спортови
8 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Најновије
Најчитаније
20
17
20
12
20
08
20
01
19
57
Тренутно на програму