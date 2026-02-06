Logo
Ђоковић се огласио и написао за кога навија

Извор:

Мондо.рс

06.02.2026

18:35

Коментари:

0
Новак Ђоковић
Фото: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Новак Ђоковић има свог фаворита на предстојећим Зимским олимпијским игра. У питању је америчка скијашица Линдзи Вон.

Њих двоје су добри пријатељи и ван терена, долазила је и она на неке његове мечеве и сада ће и српски ас да навија за њу.

"Идемо, Линдзи", написао је Ђоковић на Инстаграму на њену објаву на којој потврђује да ће учествовати на такмичењу које се одржава у Милану и Кортини.

Ђоковић подржао Вон
Ђоковић подржао Вон

Она ће тамо покушати да освоји своје друго олимпијско злато.

Повријеђена иде на ЗОИ

Занимљиво је и да ће Линдзи на такмичењу да учествује и поред тога што има мању рупутуру на предњим укрштеним лигаментима послије пада који је имала недјељу дана уочи старта.

"Послије пада је дошло до руптуре предњих укрштених лигамената. Постоји и модрица на костима, што је нормално за овакву повреду, уз неко оштећење менискуса и не знамо да ли је то постојало од раније или не. Радимо на терапији, консултујем се са докторима, кољено ми се осјећа стабилно и уз помоћ стезника на кољену сам увјерена да могу да се такмичим", поручила је Линдзи Вон.

