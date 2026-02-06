Овогодишње олимпијске медаље најскупље у историји

Извор:
Б92
06.02.2026
14:33

Спортисти који се овог мјесеца буду пели на побједничко постоље на Зимским олимпијским играма у Италији добиће најскупље медаље у историји Игара, захваљујући огромном расту цијена племенитих метала.
Више од 700 златних, сребрних и бронзаних медаља биће уручено најбољим спортистима свијета у зимским дисциплинама, од скијања и хокеја на леду до умјетничког клизања и карлинга.
И док је сентиментална вриједност непроцјењива, у чистим финансијским оквирима ове медаље биће вриједније него икада раније. Од Олимпијских игара у Паризу у јулу 2024. године, цијене злата и сребра скочиле су за око 107% и 200%, према подацима ФацтСет-а.
Ови импресивни добици значе да, само на основу вриједности метала, златне медаље сада вриједе око 2.300 долара, више него дупло у односу на вриједност током Олимпијаде у Паризу. Сребрне медаље за друго мјесто вриједе скоро 1.400 долара, што је три пута више него прије двије године.
Потражња малих инвеститора дјелимично је подстакла раст цијене сребра. Цијена злата порасла је након што су велике централне банке повећале своје резерве, а инвеститори похрлили да купе ову традиционалну "сигурну луку" усљед глобалних политичких превирања.
Побједници ће добити медаље израђене од рециклираног метала, које производе Италијанска државна ковница новца и Полиграфски институт. Али није све што сија заправо злато.
У златној медаљи, само шест грама од укупно 506 грама чини чисто злато. Остатак је направљен од сребра. Бронзане медаље су од бакра и, са тежином од 420 грама вриједе свега око 5,60 долара по комаду, према подацима организатора догађаја.
Златне олимпијске медаље нису израђиване од чистог злата још од Олимпијских игара у Стокхолму 1912. године, наводи лондонска аукцијска кућа Балдвин'с. Вриједност тих медаља, које су тежиле свега 26 грама, тада би била мања од 20 долара, према тадашњој цијени злата. Када се та вриједност прилагоди америчкој инфлацији, данас би износила око 530 долара.
Међутим, као колекционарски предмети, олимпијске медаље могу да се продају за далеко више од своје материјалне вриједности, каже Доминик Чорни, шеф одјељења за антички новац у Балдвин'с-у.
Године 2015. Балдвин'с је продао златну медаљу са Олимпијских игара у Стокхолму 1912. за 19.000 фунти (26.000 долара), рекао је Чорни за ЦНН. Сљедеће године, аукционари су продали бронзану медаљу за учеснике Олимпијских игара у Антверпену 1920. за 640 фунти (875 долара).
Та медаља није имала "никакву унутрашњу вриједност", али је била пожељна једноставно зато што је повезана са најпознатијим спортским догађајем на свијету, додао је Чорни. Ипак, већина олимпијских медаља никада неће завршити на продаји.
"Релативно мали број олимпијаца продаје своје медаље, јер их чувају као драгоцјену успомену", рекао је.
Упркос великим осцилацијама у посљедњим данима, цијене злата и сребра могле би додатно да повећају финансијску вриједност олимпијских медаља. Потражња за племенитим металима вјероватно ће остати снажна због континуиране геополитичке неизвјесности и растућих нивоа државног дуга, сматра Оле Хансен, шеф стратегије за робна тржишта у Саxо Банк.
"Замишљам да ће златне и сребрне медаље на сљедећим Љетним олимпијским играма (2028) бити још скупље него што су сада на Зимским олимпијским играма", рекао је.
