Минић: Дао сам налог министру да истражи приче о куповини гласова

Извор:

СРНА

06.02.2026

13:52

Минић: Дао сам налог министру да истражи приче о куповини гласова
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да је дао налог министру унутрашњих послова Жељку Будимиру да провјери истинитост навода да се даје новац за куповину гласова у вези са пријевременим предсједничким изборима који ће на 136 изборних мјеста бити поновљени у недјељу, 8. фебруара.

"Дао сам налог да сви они који јавно причају о томе да неко плаћа глас 500 КМ буде приведен на информативни разговор да се истражи ко плаћа или је то неко измислио. Кажу да власт купује гласове, као да ја сад кажемо да то ради опозиција. То је неозбиљно", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.

Он је додао да је дао налог министру да се до недјеље максимално одржи ред и дисциплина.

Игокеа

Кошарка

Игокеа против Крке за ТОП8 Аба лиге

"Не требају нам никакви проблеми, а сигурно има оних који их желе. Морамо се понашати одговорно. Поједини кругови користе ову ситуацију", нагласио је Минић.

Он је напоменуо да је синоћ добио информацију од министра унутрашњих послова да је свађа која је прешла у физички обрачун у Пелагићеву добила политичку конотацију.

Тагови:

Саво Минић

Жељко Будимир

Поновљени пријевремени избори

