Убица пријетио Александри прије свирепог злочина: Побићу вас све

Извор:
Информер
06.02.2026
13:42
Коментари:0
Нишлија који је добро познавао покојну Александру Ш. (43) која је јутрос убијена у Нишу, тврди да јој је Д.Г., за којег се сумња да је пуцао, дуго пријетио.
Наводно убица и убијена живе у истој улици.
"Он живи у истој улици, не знам много о њему. Међутим, био сам свједок његових пријетњи упућених страдалој комшиници. Не знам због чега, али стално јој је пријетио. Чуо сам како говори: "Побићу вас све, мајку вам лоповску!"
Како наводи комшија који је желио да остане анониман, страдалу жену зна од дјетињства, јер је била добра пријатељица његовог сина.
Хроника
Ово је Александра убијена у Нишу
"Играла је рукомет за Дуванску индустрију у Нишу, гдје сам ја радио. Стално нам је долазила у кућу, била је много фина. Има двоје дјеце из два брака, први супруг јој је убијен у експлозији бомбе. Она је имала фирму, бавила се продајом биљног сирћета. Стално сам је виђао јутром кад бих ишао у набавку. Јутрос сам кренуо такође да набавим намирнице, када сам угледао њено тијело поред кола, јасно ми је било да је мртва. Нисам хтио да прилазим, већ сам био сведок једне такве ситуације па сам се удаљио. Тада још ни полиција није била дошла, није било никога поред ње. Не знам ништа више о томе, нити због чега је постојао сукоб са тим човјеком који је убио", закључује овај Нишлија, преноси Информер.
Хроника
29 мин0
Свијет
38 мин0
Република Српска
39 мин0
Друштво
39 мин0
Најновије
Најчитаније
14
02
13
56
13
52
13
50
13
45
Тренутно на програму