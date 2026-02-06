Logo
Ово је Александра убијена у Нишу

06.02.2026

11:43

Коментари:

0
Жена убијена у Нишу
Јутрос се догодило брутално убиство у Нишу, а тијело Александра Ш. (45) пронађено је у аутомобилу.

Након првих хитаца, наводно, неко од комшија и пролазника обавијестио је полицију и екипу Хитне помоћи о убиству.

Како Мондо сазнаје, жена је одвезла дјецу у вртић и према ријечима комшија које имају снимак са сусједне зграде, при повратку је јурио аутомобил.

Најновија вијест

Хроника

Ухапшен осумњичени за убиство жене у Нишу

"Стала је испред куће и покушала да побјегне унутра. Аутомобил који ју је јурио је стао, изашао је мушкарац, за кога се сумња да је њен вјенчани кум, и испалио три хица у несрећну жену. Затим је сјео у аутомобил, одвезао ауто 20 метара даље, окренуо се, вратио, изашао из аута, и лаганим кораком дошао до ње и овјерио је у главу. Након тога је сјео у аутомобил и дао се у бијег. Сандра није имала мужа и била је разведена", наводи комшија убијене жене за Мондо.

Коментари (0)
