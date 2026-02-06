Перо и Јасмин ухваћени у краћи алуминијумских панела

Извор:
АТВ
06.02.2026
10:44
Коментари:0
Перо И. и Јасмин Ч. из Бањалуке ухапшени су синоћ након што су затечени у крађи алуминијумских панела.
У ПУ Бањалука наводе да су обојица осумњичени да су починили кривично дјело тешке крађе.
”Приликом обављања редовних послова и задатака полицијски службеници су око 20.30 часова у Бањалуци уочили наведене како су из једне установе износили алуминијумске панеле и утоварали их у аутомобил. Предузимањем мјера и радњи полицијски службеници су утврдили да су наведена лица насилно ушла у објекат и украла наведене панеле”, наводе у ПУ Бањалука.
Додају да су панели одузети од осумњичених, као и аутомобил ”мерцедес” у који су их товарили.
”У току је криминалистичка обрада над осумњиченима и све мјере и радње предузимају се под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука”, саопштила је полиција.
Најновије
Најчитаније
14
02
13
56
13
52
13
50
13
45
Тренутно на програму