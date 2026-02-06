Logo
Large banner

Огласила се полиција о тешкој незгоди код Теслића

Извор:

АТВ

06.02.2026

10:17

Коментари:

0
Огласила се полиција о тешкој незгоди код Теслића
Фото: Теслић Данас

Полицијска управа Добој саопштила је да се на магистралном путу, на подручју града Теслића, дана 05.02.2026. године, око 19:35 часова, догодила тешка саобраћајна незгода слијетањем возила са коловоза.

Како је АТВ раније писао, у несрећи су повријеђени самохрани отац и три његове малољетне кћерке, а несрећа се догодила у Булетићу Горњем код Теслића.

"У несрећи је учествовао путнички аутомобил марке ‘Фолксваген’, којим је управљало лице иницијала Д.М. из Теслића. У возилу су се налазила и три малољетна лица, такође са подручја Теслића", наводи се у саопштењу.

удес теслић

Хроника

Повријеђен отац и три кћерке: Тешка несрећа код Теслића

Како је наведено, лице иницијала Д.М. и два малољетна лица задобили су тјелесне повреде, док је једно малољетно лице задобило тешке тјелесне повреде и упућено је на лијечење у Универзитетско-клинички центар Републике Српске у Бањој Луци.

Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Теслић, а истим је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Добоју.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Теслић

više povrijeđenih

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ухапшен Бањалучанин: Хаковао туђе налоге и подизао новац

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: Хаковао туђе налоге и подизао новац

3 ч

0
Ученик пуцао на другове у школи: Повријеђена два дјечака

Свијет

Ученик пуцао на другове у школи: Повријеђена два дјечака

3 ч

0
Повриједио се Лука Дончић

Кошарка

Повриједио се Лука Дончић

3 ч

0
полиција

Хроника

Приједорчанин ухваћен са џоинтом

4 ч

0

Више из рубрике

Ухапшен Бањалучанин: Хаковао туђе налоге и подизао новац

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: Хаковао туђе налоге и подизао новац

3 ч

0
полиција

Хроника

Приједорчанин ухваћен са џоинтом

4 ч

0
Пронађено тијело жене, сумња се на најгоре

Хроника

Пронађено тијело жене, сумња се на најгоре

4 ч

0
Двоје мртвих у судару камиона и аутомобила: Дијете превезено у болницу

Хроника

Двоје мртвих у судару камиона и аутомобила: Дијете превезено у болницу

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

02

Општина Равно тврди да се имовина Манастира у Завали одузета национализацијом не користи и не даје у закуп

13

56

Успјешно завршена напредну обуку за обезбјеђење штићених личности

13

52

Минић: Дао сам налог министру да истражи приче о куповини гласова

13

50

Игокеа против Крке за Топ-8 Аба лиге

13

45

Вријеме кључан фактор за успјешну борбу против карцинома

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner