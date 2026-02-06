Огласила се полиција о тешкој незгоди код Теслића

Извор:
АТВ
06.02.2026
10:17
Полицијска управа Добој саопштила је да се на магистралном путу, на подручју града Теслића, дана 05.02.2026. године, око 19:35 часова, догодила тешка саобраћајна незгода слијетањем возила са коловоза.
Како је АТВ раније писао, у несрећи су повријеђени самохрани отац и три његове малољетне кћерке, а несрећа се догодила у Булетићу Горњем код Теслића.
"У несрећи је учествовао путнички аутомобил марке ‘Фолксваген’, којим је управљало лице иницијала Д.М. из Теслића. У возилу су се налазила и три малољетна лица, такође са подручја Теслића", наводи се у саопштењу.
Како је наведено, лице иницијала Д.М. и два малољетна лица задобили су тјелесне повреде, док је једно малољетно лице задобило тешке тјелесне повреде и упућено је на лијечење у Универзитетско-клинички центар Републике Српске у Бањој Луци.
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Теслић, а истим је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Добоју.
