Ученик пуцао на другове у школи: Повријеђена два дјечака

У сриједу, 4. фебруара, у поподневним часовима, у једној основној школи у словачком Новом Месту над Вахом догодио се озбиљан инцидент између ученика. Према доступним информацијама, ученик шестог разреда наводно је пуцао из ваздушне пушке на своје школске другове, при чему су двојица дјечака (12) повријеђена.
Наставници су чули пуцње и одмах обавијестили надлежне службе. На лице мјеста хитно су изашле спасилачке екипе и полиција, а двојици повријеђених ученика указана је медицинска помоћ на лицу мјеста.
Како је саопштила полиција, дјеца нису животно угрожена.
Током интервенције, школске просторије су биле затворене, а улазак у школу био је дозвољен искључиво ученицима и родитељима који су дошли по своју дјецу. Дио родитеља је одмах одвео дјецу кући, док су неки ученици остали у учионицама под надзором наставника.
"На основу до сада утврђених чињеница, један од ученика је наводно пуцао из ваздушне пушке на своје другове из разреда, док је двојици ученика указана помоћ на лицу мјеста. Срећом, ученици су ван животне опасности", саопштила је полиција.
Истовремено, полиција је увјерила јавност да након инцидента више не постоји опасност и да је у току истрага како би се утврдиле све околности случаја, укључујући и то да ли је инцидент био намјеран.
Поводом догађаја огласио се и министар просвјете Словачке Томаш Друкер, који је истакао да је у питању веома озбиљан и неприхватљив случај.
"Ово је непријатан инцидент у којем је ученик шестог разреда повриједио двојицу својих другова из разреда ваздушним пиштољем. Потпуно је неприхватљиво и недопустиво да дјеца доносе било какво оружје у школу. Могу да потврдим да ситуација није имала трагичан исход", изјавио је Друкер.
Директорка Уједињене школе Светог Јосифа у Новом Месту над Вахом, Катарина Јарошинцова, навела је да повријеђени ученици нису били проблематични.
"То се заправо десило дјечацима који су апсолутно без проблема. Морам да кажем да је ученик који је испалио хитац проблематичан и ми се тиме бавимо већ дуго и сарађујемо са Центром за педагошко-психолошко саветовање", рекла је Јарошинцова.
Она је додала да тренутно није познат мотив инцидента.
"Не знам разлог, не знам зашто је реаговао на овај начин", истакла је директорка.
