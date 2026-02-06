Харис игнорише пјевачицу због нове дјевојке: Све је било идеално, само је нестао

Извор:
Телеграф
06.02.2026
Пјевачица Наташа Алимпић открила је да је пјевач Харис Џиновић прекинуо сваки контакт с њом.
Она је раније говорила о симпатијама према пјевачу и то никада није крила а њих двоје су у пар наврата имали прилике и да се сретну.
Наташа је тврдила како је од Хариса добила бројна обећања која нису испуњена а сада је признала да није очекивала да ће ствари овако да се развију.
"Много тога се променило у нашем односу. Сада видим да има дјевојку, па не желим да му сметам. Није се јављао, а чула сам да је озваничио нову везу, па не бих да кварим ту љубавну идилу. Харис ми је покварио неке планове, али му опраштам. Имали смо пријатељски контакт, а онда је једноставно престао да се јавља без икакве назнаке или лошег геста с моје стране. Све је било идеално - чули смо се, давао ми је савјете за каријеру, обећавао одређене ствари, али ништа од тога се није остварило", рекла је Наташа.
"Знате како кажу: "Обећање, лудом радовање." И сама сам схватила да од тога вјероватно неће бити ништа. Свеједно, желим му све најбоље - казала је Наташа за Србија Шовбиз.
Подсјетимо, како су раније медији пренијели Џиновић однедавно ужива у љубави са београдском предузетницом која је 20 година млађа од њега, преноси Телеграф.
