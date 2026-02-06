Ево како да препознате право маслиново уље

Извор:
06.02.2026
Колико пута сте издвојили озбиљан новац вјерујући да улажете у своје здравље, а заправо сте кући донијиели обичну мјешавину јефтиних рафинисаних уља спаковану у луксузну боцу? Нажалост, преваре са маслиновим уљем су толико честе да многи од нас, а да то и не знају, у салату сипају сојино уље обојено хлорофилом.
Иако преваранти постају све вјештији, природа се не може тако лако преварити.
Постоји неколико начина да сами, у својој кухињи, раскринкате сваку имитацију и будете сигурни да ваша породица уноси само оно најбоље.
За овај тест вам не треба никаква лабораторија, већ само мало стрпљења и обичан фрижидер. Маслиново уље је јединствено по томе што се на хладноћи мијења. Сипајте неколико кашика уља у обичну стаклену чашу и оставите је у фрижидеру да преноћи.
Ако ујутру затекнете згуснуту, чврсту масу која подсјећа на путер – можете одахнути. То је јасан доказ да у рукама имате право екстра дјевичанско уље пуно здравих масти.
С друге стране, ако уље остане течно и бистро упркос хладноћи, будите сигурни да је у питању фалсификат који нема никакву љековиту вриједност.
Право маслиново уље можете препознати и без икаквих тестова:
Мирис: треба да подсјећа на траву, маслину или свјеже воће
Укус: блага горчина или пецкање у грлу знак су високог квалитета
Подаци о берби: тражите годину бербе, а не само рок трајања
Цијена: квалитетно уље не може бити сумњиво јефтино
Не дозволите да вас лијепа етикета и маркетиншки трикови заварају. Када је у питању здравље, једина права инвестиција је провјерена и природна намирница.
Када сљедећи пут будете стајали испред рафа, обратите пажњу на детаље које многи превиђају. Увијек бирајте уље које се продаје у тамним стакленим флашама, јер свјетлост је највећи непријатељ здравих састојака.
Такође, потражите на етикети податак о киселости – он мора бити нижи од 0,8 процената да би уље уопште смјело да носи назив „екстра дјевичанско“.
Ако на флаши видите датум бербе, а не само рок трајања, то је одличан знак да произвођач стоји иза свог квалитета.
