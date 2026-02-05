Како уклонити мрље са таве: Потребна вам је уобичајена намирница коју већ имате у кући

05.02.2026
Нема ништа горе него када током кувања схватите да сав ваш труд оставља неугледне трагове на посуђу.
Смеђе мрље на тавама, посебно онима од нехрђајућег челика, честа су појава, али то не значи да их требате бацити. Аустралска ТикТок креаторка Епле Крес подијелила је једноставан трик који помаже да се ове мрље лако уклоне уз помоћ једног воћа које готово сви већ имају у фрижидеру.
Смеђе мрље на посуђу најчешће настају због загорјеле масноће, наслага минерала из тврде воде или прегријавања, које узрокује промјену боје метала. Иако ове мрље углавном нису штетне, многима смета њихов изглед, нарочито када се не могу уклонити ни након темељитог рибања.
Она тврди да њен трик дјелује чак и на "јако прљаве" таве. Први корак је да се тава стави на шпорет, а затим се у њега исциједи сок од једног лимуна. Након тога, укључи се рингла на другу најјачу температуру и у тава се дода мало кључале воде из кухала.
Када мјешавина лимуна и воде прокључа, потребно је дрвеном кашиком лагано трљати смеђе мрље, које би се требале почети скидати. То је знак да тигањ треба склонити са шпорета, просути течност и посуђе испрати те додатно очистити сунђером. Према њеним ријечима, резултат је запањујући, јер тигањ изгледа готово као нов.
Лимун је ефикасан захваљујући лимунској киселини, која дјелује као природно средство за чишћење
.Она разграђује наслаге минерала, уклања загорјелу храну и смеђе мрље од топлоте, враћајући посуђу његов природни сјај. Осим тога, лимун има и благо избјељујуће дејство, што га чини идеалним рјешењем за тврдокорне мрље у кухињи.
