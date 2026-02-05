Logo
Због овога враћају са границе, добро обратите пажњу на пасош

05.02.2026

11:45

Фото: АТВ

Многи путници пажљиво провјеравају датум истека пасоша, али постоји још један, мање познат детаљ који може озбиљно пореметити планове.

Осим ограничења пртљага и забрањених предмета, важно је да пасош испуњава све захтјеве земље у коју путујете.

Један од тих захтјева односи се на број празних страница - ако их нема довољно, могли бисте остати на аеродрому.

Колико празних страница је потребно?

Иако већина зна да пасош мора важити најмање три мјесеца након планираног повратка, многи не знају да укрцавање на лет може бити одбијен ако нема довољно мјеста за улазне и излазне печате.

Путна инфлуенсерка @remoteroams недавно је на ТикТоку подијелила искуство:

"Данас смо требали летети за Камбоџу, али се испоставило да Георге нема довољно празних страница у пасошу".

Бројне земље, посебно у Африци, Азији и на Блиском истоку, захтијевају да путници имају између двије и четири празне странице за визе или печате. Неке авио-компаније могу због тога одбити укрцавање, пише Каматица.

Најстрожи захтјеви:

1. Намибија - захтијева чак шест празних страница, јер њихов улазни печат заузима скоро цијелу страницу, а додатна страница може бити потребна за евентуално продужење боравка.

2. Три или више празних страница захтијевају: Боцвана, Мозамбик, Замбија, Брунеј, Јужноафричка Република, Мадагаскар

3. Двије празне странице довољне су за: Бахаме, Кубу, Кину, Сингапур, Индију

На шта још треба обратити пажњу

Поред празних страница, пасош не смије бити оштећен. То укључује: трагове воде, плијесан или мрље подеротине и недостајуће странице неслужбене ознаке или оштећен чип.

Такође, име на авионској карти мора у потпуности одговарати имену у пасошу. Погрешно уписано име или старо презиме могу изазвати проблеме при пријави. Не заборавите да провјерите и да ли вам је потребна виза или електронско одобрење путовања (ЕТА), јер многе земље захтијевају ово прије доласка, уз плаћање мање накнаде.

Граната

Свијет

Испалили гранату на тајландску територију - случајно

