За рекордан принос лука и кромпира поспите ово у бразду прије садње

Крстарица

05.02.2026

08:41

Фото: Pixabay

Многи баштовани праве исту грешку сваког прољећа. Вјерују да само скупа хемија доноси крупне плодове. Ипак, искусни повртари деценијама користе један једноставан трик. Ако желите да ваш кромпир буде величине песнице, а лук без трулежи, рјешење је у обичном дрвеном пепелу.

Искуство из праксе показује да пепео драстично мијења квалитет земљишта. Храни биљку, али и тјера штеточине. У наставку сазнајте како да га правилно дозирате прије него што спустите сјеме у земљу.

Зашто је пепео најбоље природно ђубриво за лук и кромпир?

Када планирате садњу, земља тражи калијум и фосфор. Без њих плод остаје ситан и воденаст. Баштовани савјетују дрвени пепео јер он природно алкализује кисело земљиште. На тај начин биљка брже узима хранљиве материје из земље током цијелог периода раста.

Које природно ђубриво за лук и кромпир даје најбоље резултате?

Најбоље резултате даје просијан дрвени пепео од тврдог дрвета (буква или храст). Довољно је бацити једну шаку пепела по дужном метру бразде прије полагања сјемена. Он дјелује као природни фунгицид и богат је извор калијума за крупне плодове.

Како правилно нанијети пепео у бразду?

Примјећујемо у раду да људи често претјерују. Превише пепела може да блокира друге минерале.

Пратите ове кораке за успјех:

-Ископајте бразду дубине око 10-15 центиметара.

-Равномјерно поспите пепео по дну.

-Прекријте пепео танким слојем земље (око 2 цм).

-Положите кромпир или арпаџик преко те земље.

Овај „сендвич“ метод штити младе коренчиће од директног контакта са минералима. Такође, бројна истраживања о саставу дрвеног пепела потврђују да он садржи преко 30 микроелемената неопходних за раст.

Брзи упоредни тест: Шта добијате употребом пепела?

Умјесто класичне садње, ево јасних разлика које примјећујемо у приносу:

Величина плода: Уз пепео плодови су крупни, док су без њега често ситнији.

Отпорност биљке: Калијум из пепела помаже поврћу да лакше преброди сушне периоде.

Заштита од штеточина: Пепео директно одбија жичњака, који је највећи непријатељ вашег кромпира.

Чување током зиме: Поврће гајено на овај начин мање трули и дуже остаје чврсто.

Додатни савјет искусних баштована

Стручњаци савјетују да пепео не мијешате са азотним ђубривима. Та комбинација може да испари драгоцјени азот. Ако користите стајњак, баците га јесенас. Пепео сачувајте искључиво за само прољеће и директну садњу.

Честа питања о садњи без хемије

1. Да ли смокем да користим пепео од пелета?

Да, уколико је пелет од чистог дрвета без лепка. Избјегавајте пепео од лакираног дрвета или угља.

2. Може ли се пепео користити за сво поврће?

Већини прија. Ипак, не стављајте га код биљака које воле кисело земљиште, попут боровница или азалеја.

3. Колико дуго пепео дјелује у земљи?

Његов ефекат је најјачи у првој години. Он трајно поправља структуру тешког и киселог земљишта у вашој башти.

