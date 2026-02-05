Захарова: Уморни су од тога да се не питају

Извор:
СРНА
05.02.2026
08:23
Коментари:0
Портпарол Министарства спољних послова Русије Марија Захарова рекла је, коментаришући приједлог Летоније и Естоније да се обнове преговори између ЕУ и Русије, да су ове двије државе "уморне од сједења испод стола".
"Иста је то идеја о `мјесту за столом`. Може се разумјети, уморни су од тога да сједе испод стола", навела је Захарова за РИА Новости.
Регион
Тужитељка побјегла да не би ишла на робију, породици оставила писмо: ''Не могу да трпим неправду''
Раније је портал "Еуроњуз" пренио да су премијер Летоније Евика Силиња и предсједник Естоније Алар Карис подржали идеју да ЕУ именује специјалног изасланика који ће учествовати у преговорима о мирном рјешењу сукоба у Украјини.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму