Конференција окупила више од 300 предузетника из Српске, региона и земаља ЕУ

Извор:
АТВ
25.02.2026
19:31
Коментари:0
Примјери жена у привреди и пољопривреди све су чешћи. Међу њима је Вера Шкорић млада пољопривредница из Србије.
Прича, када је почела да се бави тим послом подршку није имала. Наилазила је само на дискриминацију. Сада су се ствари промијениле.
Мијења се и ситуација када је у питању живот на селу, али и повратак младих селима.
"Има доста жена, зато сам и основала асоцијацију агро-предузетница Србије. Када сам ја почела да се бавим тим послом, доста сам наилазила на дискриминацију од стране колега, и нисам уопште имала никакву подршку, сама сам морала да пролазим кроз све то и осјећала сам се усамљено", рекла је она и додала:
"Ми смо као генерација направили велику грешку још прије 40 година, када су родитељи д јецу слали у градове да студирају, и продавали краве и имање само да д јеца побјегну од мотике, јер је тада генерално живот на селу и пољопривреда су били доста тежи него данас".
Жене су стуб породице, али и важан сегмент привреде и предузетништва, чуло се на Четвртој међународној конференцији занатства и предузетништва Републике Српске. Све већи број предузетничких дјелатности воде жене. На унапређењу тог сектора ради и Влада Српске.
"У Републици Српској нисмо имали смањење предузетничких дјелатности, поготово имајући у виду, ево видимо и да је предсједница дама, преко 34% предузетничких дјелатности воде даме и сигурно да ћемо и ту обратити пажњу јер су и жене стуб породице", каже премијер Саво Минић.
"У оквиру ресора сваке године се сваке године расписује финансијска субвенција, која је за 2026. годину планирана у износу од 3 милиона КМ, та средства су планирана за промоцију малих и средњих предузећа и за јачање тих предузећа на тржишту", рекао је Раденко Бубић, министар привреде и предузетништва Републике Српске.
Конференција окупља све већи број учесника. Окупили су се на једном мјесту привредници из земаља региона и свијета.
На предстојећем ЕКСПО у Србији ће бити организован посебан штанд за жене предузетнице из Републике Српске и региона, чиме се њихови производи и идеје додатно позиционирају на међународном тржишту.
