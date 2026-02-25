Хитно хоспитализован Слоба Васић

Извор:
Курир
25.02.2026
20:23
Коментари:0
Пјевач Слоба Васић се, како се наводи, већ неко вријеме бори са анксиозношћу, а због претрпљеног стреса завршио у болници.
Како наводи избор близак њему, Слбоа се наводно онесвијестио.
Његова ПР менаџерка огласила се за домаће медије и открила у каквом је стању пјевач и шта се тачно догодило.
- Слоба се већ дуже вријеме бори са анксиозношћу. Мислио је да је тај период иза њега, али је у посљедњих неколико дана, усљед појачаног стреса и исцрпљености, дошло до наглог погоршања стања. У једном тренутку је изгубио свијест, након чега је хоспитализован. Тренутно се налази у болници под лекарским надзором, стање је стабилно и задржаће се неколико дана како би се терапија и опоравак у потпуности стабилизовали. Важно је нагласити да није ријеч ни о чему другом, већ искључиво о здравственом проблему везаном за анксиозност. Овим путем молимо за разумијевање и мало приватности, како би се могао у миру опоравити. Када буде спреман за лично оглашавање, благовремено ће се он свакако огласити - рекла је Ајла Механовић, Слобина ПР менаџерка.
