Фицо: Испорука нафте најраније у марту

25.02.2026
Украјина неће наставити испоруке нафте Словачкој преко нафтовода Дружба прије марта ове године, саопштио је премијер Словачке Роберт Фицо.
"Према посљедњим подацима, нафта нам неће стићи у фебруару. Први оквирни датум је око 3. марта", рекао је Фицо.
