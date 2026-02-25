Logo
Large banner

Фицо: Испорука нафте најраније у марту

Извор:

СРНА

25.02.2026

19:58

Коментари:

0
Фицо: Испорука нафте најраније у марту
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Украјина неће наставити испоруке нафте Словачкој преко нафтовода Дружба прије марта ове године, саопштио је премијер Словачке Роберт Фицо.

"Према посљедњим подацима, нафта нам неће стићи у фебруару. Први оквирни датум је око 3. марта", рекао је Фицо.

bijeljina gradska uprava

Градови и општине

Сјајна вијест за грађане Бијељине: Стиже дуго чекана услуга

Он је додао да је Кијев више пута одлагао обнављање испорука нафте Братислави преко Дружбе, а крајњи рок је био 26. фебруар.

Подијели:

Тагови :

Роберт Фицо

Премијер Словачке

Нафта

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Софија Дујловић

Бања Лука

Дјевојчица Софија из Бањалуке се бори за први корак: Потребна јој је наша помоћ

40 мин

0
Кућа од глине породице Дринић

Друштво

Кућа од 100 квадрата за 20 хиљада КМ: Дринићи за АТВ објаснили како

52 мин

0
Милорад Додик предсједник СНСД-а и Андрија Мандић предсједник скупштине ЦГ

Република Српска

Додик са Мандићем: Границе међу земљама нису препрека јединству српског народа

54 мин

12
Како спријечити и искоријенити вршњачко насиље

Друштво

Како спријечити и искоријенити вршњачко насиље

1 ч

0

Више из рубрике

Џефри Епстајн

Свијет

Бивши министар одлази са Универзитета због везе са Епстајном

1 ч

0
САД увеле нове санкције Ирану, укључујући појединце и бродове

Свијет

САД увеле нове санкције Ирану, укључујући појединце и бродове

1 ч

0
Полицајци затекли језив призор: Мајка убила кћерку (4)?

Свијет

Полицајци затекли језив призор: Мајка убила кћерку (4)?

1 ч

0
Војска Мађарске

Свијет

Дрма се у Европи: Војска је распоређена, оптужбе се нижу

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

35

Адвокат за АТВ објашњава шта је приправнички уговор и која су права приправника

20

23

Хитно хоспитализован Слоба Васић

20

09

Покреће се иницијатива: Ниче нови мост између Српске и Хрватске?

20

08

Суђење познатом глумцу се наставља иако је бивша супруга повукла пријаву

19

58

Фицо: Испорука нафте најраније у марту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner