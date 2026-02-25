Дјевојчица Софија из Бањалуке се бори за први корак: Потребна јој је наша помоћ

Извор:
АТВ
25.02.2026
19:56

Софија Дујловић из Бањалуке има само 15 мјесеци, а њена борба траје готово цијели њен живот.
Позивом на број 17193 људи доброг срца могу донирати 2 КМ за лијечење и опоравак ове дјевојчице.
Како је објављено на Фејсбук страници удружења “Мали Анђео”, тегобе су за ово дијете почеле само мјесец дана након рођења.
Епилепсија је оставила посљедице и успорила Софијин психомоторни развој.
"Софија данас не може самостално држати главицу, не може сједити, нема стабилност трупа и равнотежу. Присутан је тежак облик хипотоније мишића. Храни се путем ПЕГ-а. Иако је била планирана уградња каниле, од тога се одустало. Свакодневно узима антиепилептике и води своју тиху, али тешку борбу", поручили су из овог удружења.
Додали су да наде ипак има, јер су Софијини родитељи, након интензивних терапија у приватној клиници у Загребу, примијетили значајне помаке у односу на стање прије само два мјесеца.
"Мале промјене за некога су ситница, али за Софију су огроман корак напријед. Да би наставила напредовати, Софији су неопходне честе и континуиране рехабилитације у иностранству. То је њен пут ка првим покретима, ка јачању мишића, ка стабилности, ка првом кораку", поручили су из УГ “Мали Анђео”.
Донације се могу уплатити и на жиро – рачуне Удружења са назнаком “за Софију”.
За уплате из БиХ број рачуна је 5520002009328582, Адико Банка, прималац: Хуманитарно удружење “Мали Анђео”, Новака Пивашевића бб, 78000 Бањалука, сврха уплате “за Софију”.
За уплате из иностранства, треба навести ИБАН: БА3955200020062114139, СВИФТ: ХААББА2Б, прималац Хуманитарно удружење “Мали Анђео”, Новака Пивашевића бб, 78000 Бањалука, сврха уплате “за Софију”.
