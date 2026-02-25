Logo
Драшко Станивуковић мијења Бањалуку?!

25.02.2026

Драшко Станивуковић
Драшко Станивуковић би да исели републичке институције, па у те објекте усели градске.

Градоначелник Бањалуке тврди да главни дио Трга треба да буде власништво градских институција.

То више није питање нове локације.

Заборавио своје надлежности

Заборавља Станивуковић своја овлаштења, утицаје и границе између локалне иницијативе и републичке власти.

"У предјелу гдје касарна Козара, гдје имамо и земљиште и ту и земљиште пољопривредне школе треба правити палату предсједника, треба правити националну библиотеку, треба правити национални музеј и треба правити потпуно национални трг и простор гдје ће се град развијати према Лазареву", рекао је Станивуковић.

Неће бити никаквог исељавања институција, категоричан је Милорад Додик. Зграда је најмањи проблем, јасно поручује предсједник СНСД-а. Проблем је представљање и репрезентативност.

"Што се тиче овога нит је он то доводио тамо, нити је правио палату нити има регулациони план нити има урбанистички план нити има иједне одлуке од било ког органа. Ако бањалучка градска управа мисли да републичка власт не треба да сједи у Бањалуци и ако хоће конфликт ја му гарантујем да ће прије он изаћи из оне зграде него ми из наше", рекао је Додик.

Јасна порука из Владе Српске

Порука из Владе је јасна, ниједан градоначелник нема право да одређује сједиште републичких институција.

Бањалука је административни центар и локације се дефинишу у складу са законом и планским документима.

"То један градоначелник било који, а поготово градоначелник Бањалуке, не може да одређује сједиште републичких институција. Административни центар Републике Српске је Бањалука и зна се гдје је предвиђено сједиште и Палате предсједника. Треба да подржимо јер је ова власт смјестила да Република Српска има своје сједиште", каже Горан Селак, министар правде Републике Српске.

Синуле су градоначелнику Бањалуке у посљедње вријеме многе идеје. Од исељавања грађана из центра града, преко трамваја који би требало да иде од Бањалуке до Лакташа, па до тога да ће се грађани Бањалуке возити електрични аутобусима.

То би можда и било оствариво да је у Бањалуци стање на корак до савршенства, али је далеко од тога.

