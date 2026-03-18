Хитно повучен популарни апарат: Може довести до струјног удара

18.03.2026

11:04

РАПЕКС систем за брзу размјену информација о небезбједним производима који су стављени на јединствено тржиште ЕУ издао је упозорење о неисправности производа који свакодневно користимо те о хитном повлачењу истог из продаје због ризика од струјног удара и опекотина.

Како се наводи у обавјештењу у питању је фен за косу бренда "LAC LAICHY", као и да дијелови под напоном (жице и електричне компоненте) доступни су кроз усисник ваздуха на апарату, што може довести до струјног удара.

Поред тога, пластично кућиште уређаја и један од додатака могу се истопити, што може довести до ризика од опекотина.

Производ се продаје путем интернета, конкретно преко платформе Шајн (јединствени идентификатор производа: св25022644154415497).

Подаци о производу

  • Производ: Фен за косу
  • Назив: Hair Dryer
  • Марка: LAC LAICHY
  • Тип / број модела: Л-1100
  • Земља порекла: Народна Република Кина
  • Врста ризика: Опекотине/Струјни удар

(Телеграф Бизнис)

