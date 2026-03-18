Хитно повучен популарни апарат: Може довести до струјног удара

18.03.2026
РАПЕКС систем за брзу размјену информација о небезбједним производима који су стављени на јединствено тржиште ЕУ издао је упозорење о неисправности производа који свакодневно користимо те о хитном повлачењу истог из продаје због ризика од струјног удара и опекотина.
Како се наводи у обавјештењу у питању је фен за косу бренда "LAC LAICHY", као и да дијелови под напоном (жице и електричне компоненте) доступни су кроз усисник ваздуха на апарату, што може довести до струјног удара.
Поред тога, пластично кућиште уређаја и један од додатака могу се истопити, што може довести до ризика од опекотина.
Производ се продаје путем интернета, конкретно преко платформе Шајн (јединствени идентификатор производа: св25022644154415497).
