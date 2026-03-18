Бизнисмена угурали у комби: Срби отели милионера у Мадриду

18.03.2026

11:00

Полиција у Шпанији ухапсила је двојицу држављана Србије због сумње да су у Мадриду, у понедјељак увече, због сумње да су отели богатог бизнисмена.

Двојица Срба се терете да су, испред једног познатог ресторана у Мадриду, присилили 33-годишњег канадског бизнисмена да уђе у комби.

Вјерује се да су осумњичени намјеравали да од бизнисмена украду криптовалуте!

Очевици су видјели како непознати мушкарци гурају бизнисмена у комби, након чега су позвали полицију. Убрзо је комби лоциран, а двојица осумњичених су приведени, док се за трећим отмичарем још трага.

Жртва је, према изворима, успјела да побјегне из возила и зауставила је такси који га је одвезао у болницу.

У комбију су пронађене пластичне везице, којима су отмичари везали жртву, и паковање непознатих таблета које су, како се сумња, натјерали бизнисмена да попије.

Сцена

Инфлуенсерка пронађена мртва у свом дому

Осумњичени су, наводно, покушали бизнисмену да скину са руке и луксузни сат, вриједан 100.000 евра, али је крајњи циљ био да приступе кључевима његових криптовалута.

Ухапшене особе су путовале из Барселоне у Мадрид, што је навело истражитеље на помисао да су претходно пратили жртву и да су вјероватно знали да је путовао у Мадрид због трансакције са криптовалутама, преноси Телеграф.

Више из рубрике

мрави

Свијет

Пао двојац: Кријумчарили 2.000 мрава

31 мин

0
Носач авиона Абрахам Линколн

Свијет

Иранци тврде: Абрахам Линколн је погођен

49 мин

0
Нилски коњи

Свијет

Мушкарац упао у простор нилског коња, па изашао у лисицама

55 мин

0
Незапамћена трагедија: Отац, мајка и дијете настрадали због квара на бојлеру

Свијет

Незапамћена трагедија: Отац, мајка и дијете настрадали због квара на бојлеру

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

18

Планирате љетовање на Јадрану? Ово су цијене апартмана

11

17

Српкиња лагала да је морнар па се домогла гомиле пара

11

12

Експлодирао метеор изнад Кливленда

11

09

Начин ходања може да открије емоције код људи

11

04

Хитно повучен популарни апарат: Може довести до струјног удара

