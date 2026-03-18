Бизнисмена угурали у комби: Срби отели милионера у Мадриду

Аутор:АТВ
18.03.2026
11:00
Коментари:0
Полиција у Шпанији ухапсила је двојицу држављана Србије због сумње да су у Мадриду, у понедјељак увече, због сумње да су отели богатог бизнисмена.
Двојица Срба се терете да су, испред једног познатог ресторана у Мадриду, присилили 33-годишњег канадског бизнисмена да уђе у комби.
Вјерује се да су осумњичени намјеравали да од бизнисмена украду криптовалуте!
Очевици су видјели како непознати мушкарци гурају бизнисмена у комби, након чега су позвали полицију. Убрзо је комби лоциран, а двојица осумњичених су приведени, док се за трећим отмичарем још трага.
Жртва је, према изворима, успјела да побјегне из возила и зауставила је такси који га је одвезао у болницу.
У комбију су пронађене пластичне везице, којима су отмичари везали жртву, и паковање непознатих таблета које су, како се сумња, натјерали бизнисмена да попије.
Осумњичени су, наводно, покушали бизнисмену да скину са руке и луксузни сат, вриједан 100.000 евра, али је крајњи циљ био да приступе кључевима његових криптовалута.
Ухапшене особе су путовале из Барселоне у Мадрид, што је навело истражитеље на помисао да су претходно пратили жртву и да су вјероватно знали да је путовао у Мадрид због трансакције са криптовалутама, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму