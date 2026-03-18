Незапамћена трагедија: Отац, мајка и дијете настрадали због квара на бојлеру

Аутор:АТВ
18.03.2026
10:08
Коментари:0
Оштећени бојлер у купатилу изазвао је смрт породице у Дзержинском, у Московској области, јавио је извор РЕН ТВ-а.
Квар је довео до ослобађања угљен-моноксида из бојлера у ваздух.
Мушкарац се у том тренутку туширао, док су мајка и дијете спавали.
Бања Лука
Покренут је кривични поступак, а тужилаштво Московске области надгледа његов ток.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму