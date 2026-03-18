Невјероватан случај: Породица роштиљала у дневној соби, 6 повријеђених

18.03.2026

Изузетно опасан и непромишљен поступак једне породице у Саској завршио је хоспитализацијом шест особа, укључујући четворо д‌јеце.

Шта се десило

У уторак, 17. марта увече, на тргу у Хохнстеину одвијала се велика акција спасавања након што је породица роштиљала унутар властитог дома.

Око 21 час активирао се аларм за угљен-диоксид у породичној кући у близини дворца, што је изазвало хитну интервенцију ватрогасаца.

Друштво

Пазите се нове преваре: Један клик вас може скупо коштати

Ватрогасци су, опремљени заштитним апаратима за дисање, ушли у кућу и затекли невјероватан призор – шест особа роштиљало је унутар затвореног простора. Према информацијама полиције из Дрездена, ријеч је о породици која је у дневној соби припремала храну користећи роштиљ на дрвени угаљ. Недуго затим, чланови породице почели су се жалити на здравствене тегобе.

Опасни гас

Због ове крајње непромишљене радње, опасни гас угљен-моноксид проширио се цијелим објектом. Отац (57), мајка (49), њихова два сина (11 и 13 година) те двије кћери (11 и 21 година) задобили су повреде те су са сумњом на тровање димним гасовима превезени у болницу.

Ватрогасци су одмах уклонили роштиљ из куће и провели темељито провјетравање просторија.

Полиција је у међувремену покренула истрагу због сумње на кривично д‌јело нехајног наношења тјелесних повреда против 57-годишњег оца, који се сматра одговорним за овај опасни инцидент, преноси Fenix-magazin.

Занимљивости

Ови знакови коначно излазе из финансијског пакла: Паре ће стизати са свих страна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

ИДФ извршио низ напада на командне центре у Техерану

Свијет

ИДФ извршио низ напада на командне центре у Техерану

1 ч

0
Једна свеска открива тајне клана? Србин вођа међународне мреже наркотика

Свијет

Једна свеска открива тајне клана? Србин вођа међународне мреже наркотика

1 ч

0
Хорор: Вода избацила два тијела, жена била гола

Свијет

Хорор: Вода избацила два тијела, жена била гола

1 ч

0
Трамп: Алијанска одувијек била једносмјерна улица

Свијет

Трамп: Алијанска одувијек била једносмјерна улица

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

18

Планирате љетовање на Јадрану? Ово су цијене апартмана

11

17

Српкиња лагала да је морнар па се домогла гомиле пара

11

12

Експлодирао метеор изнад Кливленда

11

09

Начин ходања може да открије емоције код људи

11

04

Хитно повучен популарни апарат: Може довести до струјног удара

