Невјероватан случај: Породица роштиљала у дневној соби, 6 повријеђених

18.03.2026
Изузетно опасан и непромишљен поступак једне породице у Саској завршио је хоспитализацијом шест особа, укључујући четворо дјеце.
У уторак, 17. марта увече, на тргу у Хохнстеину одвијала се велика акција спасавања након што је породица роштиљала унутар властитог дома.
Око 21 час активирао се аларм за угљен-диоксид у породичној кући у близини дворца, што је изазвало хитну интервенцију ватрогасаца.
Пазите се нове преваре: Један клик вас може скупо коштати
Ватрогасци су, опремљени заштитним апаратима за дисање, ушли у кућу и затекли невјероватан призор – шест особа роштиљало је унутар затвореног простора. Према информацијама полиције из Дрездена, ријеч је о породици која је у дневној соби припремала храну користећи роштиљ на дрвени угаљ. Недуго затим, чланови породице почели су се жалити на здравствене тегобе.
Због ове крајње непромишљене радње, опасни гас угљен-моноксид проширио се цијелим објектом. Отац (57), мајка (49), њихова два сина (11 и 13 година) те двије кћери (11 и 21 година) задобили су повреде те су са сумњом на тровање димним гасовима превезени у болницу.
Ватрогасци су одмах уклонили роштиљ из куће и провели темељито провјетравање просторија.
Полиција је у међувремену покренула истрагу због сумње на кривично дјело нехајног наношења тјелесних повреда против 57-годишњег оца, који се сматра одговорним за овај опасни инцидент, преноси Fenix-magazin.
Ови знакови коначно излазе из финансијског пакла: Паре ће стизати са свих страна
