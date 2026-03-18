Једна свеска открива тајне клана? Србин вођа међународне мреже наркотика

Аутор:АТВ
18.03.2026
09:46
Коментари:0
У великој полицијској акцији под називом "Леопард", у Доминиканској Републици ухапшен је Педро Луис Кордеро Еспинал, близак сарадник српског држављанина Антуна Мрдежа, који се у тамошњим круговима означава као вођа међународне нарко-мреже.
Еспинал се сумњичи за учешће у шверцу више од 1.600 пакета кокаина заплењених током прошле године, а полиција је приликом претреса његовог скровишта пронашла доказе који директно повезују ову криминалну групу са великим пошиљкама наркотика.
Сарадник озлоглашеног "српског краља кокаина" Антуна Мрдежа, ухапшен је у Доминиканској Републици, а полиција је током претреса стана који је користио пронашла низ доказа који би могли да расвијетле велику заплијену кокаина, за коју се сумња да припада управо овој криминалној мрежи коју је предводио српски нарко-бос.
"Лисице су стављене Педру Луису Кордеру Еспиналу, који је био у бекству и ког доминиканске власти доводе у везу са међународном криминалном организацијом која се бавила шверцом наркотика. Његово хапшење дио је шире истраге која се води након двије велике заплене кокаина, од 993 и 643 пакета, у провинцији Ла Алтаграсија током 2025. године", пишу страни медији.
Регион
Истрага је, како наводе власти, повезана са криминалном организацијом коју је предводио Србин, познат под именом Антун Мрдеж, због чега је покренута велика акција под називом "Леопард".
Сарадник наводног српског краља кокаина, Кордеро Еспинал ухапшен је по налогу суда током рације у стану зграде у општини Санто Доминго. Током претреса полиција је заплијенила бројне предмете за које се сумња да су повезани са кријумчарењем наркотика и финансијским трансакцијама ове мреже.
Међу пронађеним стварима је и уређај описан као напредни детектор ГПС и шпијунских сигнала, који се користи за откривање уређаја за праћење. Пронађена је и тврдо укоричена свеска са белешкама, у којој су евидентиране финансијске трансакције под категоријама "Брод", "ОИВ" и "Педро".
"У белешкама су наведени датуми и износи трансакција од фебруара до августа 2025. године, а на првој страници забиљежен је и циљ од чак 10 милиона долара за 2025. годину", наводи извор.
Полиција је заплијенила и новчаник са документима, легитимацију издату од стране ватрогасне службе Санто Доминга, новинарску легитимацију, као и више новчаница америчких долара и колумбијских пезоса. Међу доказима су и потврде о власништву возила, мобилни телефон и кредитне картице.
Свијет
Власти су саопштиле да ће осумњичени бити изведен пред суд где ће му бити одређене мјере због сумње да је умешан у трговину дрогом и прање новца.
Подсјетимо, Антун Мрдеж, који важи за једног од највећих српских нарко-босова, ухапшен је прошле године у Венецуели, и то под лажним идентитетом Румен Шаров.
Према наводима венецуеланских власти, он је приведен током велике акције разбијања међународне криминалне и терористичке мреже која се финансирала трговином дрогом. Истражитељи су тада тврдили да је та група планирала да се умијеша у регионалне изборе како би обезбедила политички утицај и несметан шверц кокаина из Колумбије, преко Венецуеле, ка Европи.
Хапшење његовог сарадника у Доминикани сада би, како вјерују истражитељи, могло додатно да разоткрије механизам шверца кокаина вредног милионе долара који је водила ова међународна мрежа.
Трамп тражи изручење Србина
Случај Антуна Мрдеже постао је чак и тема у Бијелој кући. Администрација америчког предсједника Доналд Трумп врши притисак на власти Колумбије и Венецуеле да изруче озлоглашеног српског нарко-боса Сједињеним Америчким Државама.
Према обавјештајним извјештајима, Мрдеж је повезан са међународном мрежом кријумчарења кокаина и наводно је у амазонској прашуми склопио договор са колумбијским нарко-вођом Ђованијем Андресом Рохасом, познатим као "Арања". Управо тај састанак, који су забиљежиле америчке службе, додатно је подигао узбуну у Вашингтону.
Због тога САД траже да Мрдеж буде пребачен из Венецуеле, гдје је ухапшен 2025. године, како би потом био изручен америчком правосуђу. Његово изручење постало је и дипломатско питање између Вашингтона, Боготе и Каракаса, јер би Колумбија требало да посредује у његовом трансферу.
Српски држављанин Антун Мрдеж у међународним круговима познат је по повезаности са трговином наркотицима, а у центар пажње доспио је прије три године, када је успио да побјегне колумбијској полицији приликом депортације са аеродрома Хосе Марија Кордове.
"У мају 2023. године, стигао је у департман Антиокија у Колумбији из Доминиканске Републике, гдје се представљао као Италијан под именом Никола Борош. Међутим, брзо је откривено да је користио фалсификован пасош, а надлежни су установили да је Мрдежа тражен због трговине наркотицима, на основу црвене Интерполове потјернице", подсјећа извор и додаје да је његово хапшење на аеродрому прошло са великим компликацијама за надлежне.
Када је требало да буде депортован, затражио је дозволу да узме флашу воде, што је била прилика да искористи тренутну непажњу и побјегне.
Мрдеж је брзо побјегао кроз терминал, а на његовом трагу је била група криминалаца која га је чекала у луксузном аутомобилу. Полиција је испалила неколико метака у ваздух како би га спријечила у бјекству, али он је, уз помоћ саучесника, успио да побјегне.
"На аеродрому Хозе Марија Кордова де Рионегро, који користи и град Медељин, избила је пуцњава између припадника Националне полиције и неколико мушкараца који су се довезли са два луксузна аутомобила, од којих је један био црни "ауди". Пуцњава је избила када је полиција довезла опасног нарко-дилера на аеродром, с ког је требало да буде изручен", наводи извор и подсјећа да је очигледно план бјекства био детаљно испланиран, пише Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму