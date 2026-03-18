Пуцњава у америчкој бази, има погинулих

18.03.2026
Једна особа је погинула, а друга је повријеђена у пуцњави у бази америчког ваздухопловства у Новом Мексику, саопштили су војни званичници.
Ваздухопловна база Холоман у близини Аламогорда, града на југу Новог Мексика, стављена је под блокаду у уторак око 17.30 часова по локалном времену након извештаја о активном стрелцу, наводи се у саопштењу војске.
Блокада је укинута убрзо након што су припадници снага безбједности потврдили да је подручје безбедно, преноси УСА Today.
"Хитне службе реагују на ситуацију и тренутно нема пријетње", наводи се у саопштењу војске.
Војни званичници нису дали више детаља о инциденту, преноси Телеграф.
Ваздухопловна база Холоман је основана 1942. године као аеродром западно од Аламогорда, око 145 километара сјеверно од Ел Паса у Тексасу.
База је првенствено дом 49. крила, јединице Ратног ваздухопловства САД, које подржава циљеве националне безбједности распоређивањем широм свијета у мирнодопским и ратним операцијама.
Крило обезбјеђује припаднике ваздухопловства и свемирских снага, обучава пилоте авиона Ф-16 Fighting Falcon, као и пилоте и оператере сензора беспилотних летјелица MQ-9 Reaper..
Припадници те јединице учествовали су у Другом свјетском рату, Корејском рату, сукобима у југоисточној и југозападној Азији, као и у НАТО бомбардовању СР Југославије које је трајало 78 дана.
