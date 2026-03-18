Извори из Брисела: Кијеву одобрен кредит упркос мађарском вету

Извор:

СРНА

18.03.2026

08:22

Коментари:

0
Извори из Брисела: Кијеву одобрен кредит упркос мађарском вету

Земље ЕУ одобриле су Украјини кредит од 90 милијарди евра, игноришићи вето Будимпеште, изјавио је бугарски дипломатски извор из Брисела.

- Постигнут је договор о кредиту за Украјину и нема планова да се он ревидира - рекао је дипломата за бугарски државни радио "БНР".

Он је додао да је предсједник Европског савјета Антонио Коста јуче затражио од мађарског премијера Виктора Орбана да се придржава одлуке усвојене на децембарском самиту, у којем је учествовала и Будимпешта.

Орбан је раније изјавио да Кијев не може рачунати на подршку Будимпеште за било коју одлуку ЕУ у њену корист док не буде настављен транзит руске нафте преко нафтовода "Дружба".

Мађарска

Европска унија

Украјина

