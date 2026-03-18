Иран погубио мушкарца оптуженог да је шпијунирао за Мосад

Танјуг

18.03.2026

07:36

Иран погубио мушкарца оптуженог да је шпијунирао за Мосад

Рано јутрос, Иран је погубио мушкарца оптуженог за шпијунажу за израелску обавјештајну агенцију Мосад.

- Смртна казна израелском шпијуну, који је официрима Мосада пружио слике и информације о осјетљивим областима у земљи, извршена је јутрос након што је прошла кроз правни поступак и добила одобрење Врховног суда - пренијела је иранска агенција Тасним.

Како је наведено, мушкарца је регрутовала израелска обавјештајна служба на мрежи док је био у Шведској, након што је објавио своје податке на линку за оглашавање групних путовања.

Први контакт је наводно остварио официр Мосада који говори персијски, додаје се у извјештају.

Ухапсила га је Иранска револуционарна гарда (ИРГЦ) у јуну прошле године у Ирану, током 12-дневног рата са Израелом.

Како се наводи, посједовао је софистицирану шпијунску, обавјештајну и сателитску комуникациону опрему, а код њега је нађено и 30.000 евра у готовини.

