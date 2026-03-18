Огласила се Јоџирова супруга након афере са експлицитним фотографијама

АТВ

18.03.2026

07:15

Јоџир и Ирена Радуловић
Фото: Инстаграм

Ирена Радуловић, супруга инфлуенсера Јована Радуловића Јоџира, нашла се у центру скандала након што су њене експлицитне фотографије доспјеле у јавност.

Након свега, Ирена је напустила Црну Гору и тренутно борави у Београду са ћерком и сином.

Ирена се није повукла са друштвених мрежа, а сада је подијелила емотиван тренутак са својим насљедницима.

На фотографији се види како је уживала у блискости са дјецом - син и ћерка су је снажно грлили, док је она затворила очи, показујући да је породица њен највећи приоритет.

Подсјетимо, Јоџир је на друштвеним мрежама снимао лајв гдје је говорио о томе како су Иренине експлицитне фотографије доспјеле у јавност.

- Једино гдје није изашла Иренина гола слика је ова фотеља овдје. Како се нисте сјетили да убаците њену слику у овом овдје стану? Овако, сједи Ирена у стану код другарице, а ту сам и ја. Ирена се скинула да је измасира и узеле су и сликале како би показале то заједничкој куми. Послије моја супруга паметна кроз пар дана која је нешто слала у једну групу послала је и то у групу. Онда се њена фотографија пребацила на различите гарнитуре, из стана у стан - испричао је он бијесно и додао:

- Немојте да правите филмове, не знам зашто вас толико копка мој приватни живот. Ту је слика, али нема видеа. Кажу да постоји снимак, а ако постоји ја ћу га окачити на Инстаграм да га сви гледају. Прича се да ја идем по Београду, лижем и гризем туђа стопала. Та стопала су Невенина, моје другарице која је побиједила у Ексатлону. Нажуљале су је штикле и ја сам је од милости када се изула загризао за стопало. Реља иде у школу, а тамо га дјеца питају да ли су му се мама и тата развели.

Јоџир је недавно подијелио и породични фотографију.

- Док други одустају кад је тешко, ја се сјетим за кога се борим… Не борим се за савршен живот… борим се за срећу своје жене и своје дјеце. Можда свијет не види моје борбе, али моја породица осјећа сваки мој труд. То је једина побједа која ми је важна - написао је Јоџир, преноси Телеграф.рс.

