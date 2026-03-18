Фронтмен Металике се вјерио

Аутор:АТВ
18.03.2026
07:15
Џејмс Хетфилд фронтмен Металике објавио је у недјељу да се вјерио са својом дјевојком Адријаном Жилет након три године везе.
Срећну вијест 62-годишњи музичар подијелио је са обожаваоцима на Инстаграму, објавивши фотографију на којој пар у ронилачкој опреми позира под водом.
На фотографији Хетфилд држи кутијицу са прстеном и натписом: „Адријана Жилет, хоћеш ли се удати за мене?“, док његова новопечена вјереница подиже палац у знак пристанка. „Рекла је да!“, стоји у опису објаве.
46-годишња Адријана је на својим друштвеним мрежама открила више детаља о креативној просидби.
„Најбоље рођенданско изненађење на путовању“, написала је. „Пливање са кит-ајкулама на петак 13. и најјединственија, посебна и романтична просидба коју једна Риба може да замисли. У мору пуном риба, уловили смо једно друго. Хвала ти, Боже, што си нас спојио.“
Хетфилд је од 1997. до 2022. био у браку са Франческом Хетфилд, са којом има троје дјеце. Пјевач је у прошлости отворено говорио о својој борби са зависношћу и о томе како је почетком 2000-их та болест створила јаз између њега и његове породице.
„Страх је у томе био велика мотивација“, рекао је гостујући у подкасту Џоа Рогана.
„Могућност губитка породице ме је ужасавала. То је било моје дно спознаја да ће моја породица отићи због понашања које сам доносио кући са турнеје. Супруга ме је избацила из куће, живио сам негдје сам, а то нисам желио.“
„Моја породица се распала кад сам био дијете. Отац је отишао, мајка је умрла, морао сам да живим са братом и одједном су моје ствари негдје нестале. Једноставно су испариле. Нисам хтио да се то понови. Зато сам себи рекао шта год да се догоди, разговараћемо и ријешити то.“
Додао је како је на рехабилитацију отишао након што га је тадашња супруга Франческа избацила из куће.
„Моја супруга је урадила праву ствар, избацила ме је и то ме је смртно преплашило. Рекла ми је: 'Слушај, нећеш сада само ићи код терапеута на разговор, мораш да одеш негдје и ријешиш то срање'. И то сам и учинио“, присјетио се Хетфилд, преноси Курир
