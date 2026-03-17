"Непријатно, непријатно": Кајли Џенер не може да побјегне од подсмијеха

17.03.2026
Славни глумац Тимоти Шаламе нашао се у центру пажње након додјеле Оскара, иако му је престижна награда ипак измакла. Наиме, направио је пометњу када се на додјели појавио са дјевојком Кајли Џенер.
Иако је можда очекивао да ће престижну награду коначни имати у својим рукама, то се није десило ове године.
Поново је можда већа звијезда била његова дјевојка Кајли, а за то су дијелом заслужне његове изјаве, али и и само арогантно понашање због ког све више губи симпатије публике, преноси б92.
Ипак, у Долби театру су биле Кајли и Тимотијева сестра које су украле шоу и за кратко вријеме постале готово виралне.
Кајли и Паулин Шаламе су имале краћи сусрет, а ако је вјеровати онима који се разумију у говор тијела, све је било изузетно непријатно. У снимку који кружи мрежама, јасно се види како Паулин прилази свом млађем брату, док се Кајли за то вријеме труди да привуче њену пажњу.
Timothée Chalamet, his sister Pauline Chalamet, and Kylie Jenner share a sweet moment at the #Oscars. 😍 #AwardsSeason pic.twitter.com/yKpBvV1xbj— E! News (@enews) March 15, 2026
Посебно се истиче тренутак када ријалити љепотица шири руке да је загрли, а људи коментаришу како се види да је све на силу и претјерано.
"Паулин презире све оно што Кардашијанке представљају", "Непријатно, непријатно, баш као и све што има везе с њима", били су неки од коментара.
Све је трајало свега неколико секунди, али довољно да интернет заједница покрене велику расправу и поново везу Кајли и Тимотија стави у центар пажње.
