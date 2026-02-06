Кајли Џенер носи грудњак од сјеменки нара

06.02.2026
14:53
Кајли Џенер привукла је пажњу фанова новим изгледом – специјално за промоцију најновијег производа из бренда "Kylie Cosmetics"
У питању је балзам за усне. Али не обичан – већ са укусом нара.
За фотографисање, 28-годишња Кајли позирала је у прозирној мини хаљини са грудњаком направљеним од сјеменки нара.
А снимак настао иза сцене показује како је појела нар.
Не онај са груди, већ додатни.
Није јасно да ли су сјеменке на грудњаку биле праве или вјештачке, али су фанови сагласни – имају нову омиљену воћку, преноси Аваз.
