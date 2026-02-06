Бијонсе изгубила 10 милиона пратилаца због случаја Епстин

06.02.2026
14:14
Коментари:0
Пјевачица Бијонсе наводно је изгубила 10 милиона пратилаца на Инстаграму након што је име њеног супруга Џеј Зија споменуто у судским документима повезаним са покојним финансијером и осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстином.
Значајан пад популарности на друштвеним мрежама услиједио је након објављивања докумената почетком јануара 2024. године, који су открили везе бројних моћних особа са Епстином.
У списима објављеним прије двије године Вирџинија Ђуфре, једна од Епстинових жртава, посвједочила је да је видјела Џеј Зија у Епстиновој кући у Палм Бичу на Флориди.
Притом је важно нагласити да Ђуфре није репера оптужила ни за какво кривично дјело, већ га је само поменула као једну од познатих особа које је срела у Епстиновом кругу.
Иако се наводи не односе директно на Бијонсе сама повезаност њеног супруга са случајем Епстин изазвала је снажне реакције у јавности. Пјевачица се суочила с наглим падом броја пратилаца на Инстаграму, а губитак од готово 10 милиона корисника у кратком периоду забиљежили су бројни аналитичари и корисници друштвених мрежа.
Треба ли одговарати за супругова познанства?
Обожаваоци славног пара подијељеног су мишљења. Док једни бране Бијонсе тврдећи да се она не може сматрати одговорном за познанства свог супруга, други изражавају разочарање и позивају на изјашњење.
Расправе на интернету углавном се воде око питања да ли јавна личност треба да сноси посљедице због поступака или веза својих партнера.
Упркос великом интересовању јавности и медија, Бијонсе и Џеј Зи до сада се нису званично огласили о наводима из судских докумената нити о губитку пратилаца. Њихова ћутња додатно подстиче нагађања и расправе на друштвеним мрежама, преноси Индекс.
Beyoncé has lost TEN MILLION followers on Instagram after Jay Z name was exposed in the child sex trafficking case of the Epstein Files 😳😳😳 pic.twitter.com/FLeWKh23fd— WRITE A RAP 🎤 | FAN Account (@WriteARapSis) January 31, 2026
Најновије
Најчитаније
17
25
17
11
17
08
16
51
16
48
Тренутно на програму