Logo
Large banner

Милица Тодоровић се огласила први пут након порођаја: Једну ствар замолила

Извор:

Телеграф

06.02.2026

11:56

Коментари:

0
Милица Тодоровић се огласила први пут након порођаја: Једну ствар замолила
Фото: Instagram/@milicatodorovicofficial/screenshot

Милица Тодоровић огласила се из болнице и за Телеграф открила како се осјећа и кроз шта пролази.

Пјевачица је изјави признала да јој се остварила највећа жеља, али и да јој се десило оно што није жељела - изгубила је млијеко.

Vatrogasci

Градови и општине

Ватрена стихија у Требињу: Пожар гутао хангар са сијеном

- Испунила ми се највећа животна жеља, да се остварим у улози мајке, и захвална сам Богу на томе. Замолићу вас, као што сте и до сада, поштовали мене и моју породицу да то и остане. Кад дође вријеме, причаћемо о свему, сада само желим да се опоравим и будем срећна са својим дјететом - рекла је Милица.

- Од стреса због приче која је услиједила након порођаја, изгубила сам млијеко. Сада ми је најважније здравље дјетета - поручила је пјевачица.

Подијели:

Тагови:

Milica Todorović

Пјевачица

Милица Тодоровић дијете

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жена убијена у Нишу

Хроника

Ово је Александра убијена у Нишу

2 ч

0
Медведев: Европа сама себи копа јаму

Свијет

Медведев: Европа сама себи копа јаму

2 ч

0
Ухапшен осумњичени за убиство жене у Нишу

Хроника

Ухапшен осумњичени за убиство жене у Нишу

2 ч

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Сцена

Огласио се отац Милице Тодоровић

2 ч

0

Више из рубрике

ko je otac djeteta milice todorovic

Сцена

Огласио се отац Милице Тодоровић

2 ч

0
Харис игнорише пјевачицу због нове дјевојке: Све је било идеално, само је нестао

Сцена

Харис игнорише пјевачицу због нове дјевојке: Све је било идеално, само је нестао

4 ч

0
Нада Топчагић у контејнеру нашла слику вриједну 15.000 евра

Сцена

Нада Топчагић у контејнеру нашла слику вриједну 15.000 евра

5 ч

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Сцена

"Двоје дјеце и 19 година са њим": Исповијест жене која тврди да је у браку с партнером Милице Тодоровић

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

02

Општина Равно тврди да се имовина Манастира у Завали одузета национализацијом не користи и не даје у закуп

13

56

Успјешно завршена напредну обуку за обезбјеђење штићених личности

13

52

Минић: Дао сам налог министру да истражи приче о куповини гласова

13

50

Игокеа против Крке за Топ-8 Аба лиге

13

45

Вријеме кључан фактор за успјешну борбу против карцинома

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner