Милица Тодоровић се огласила први пут након порођаја: Једну ствар замолила

06.02.2026
Милица Тодоровић огласила се из болнице и за Телеграф открила како се осјећа и кроз шта пролази.
Пјевачица је изјави признала да јој се остварила највећа жеља, али и да јој се десило оно што није жељела - изгубила је млијеко.
- Испунила ми се највећа животна жеља, да се остварим у улози мајке, и захвална сам Богу на томе. Замолићу вас, као што сте и до сада, поштовали мене и моју породицу да то и остане. Кад дође вријеме, причаћемо о свему, сада само желим да се опоравим и будем срећна са својим дјететом - рекла је Милица.
- Од стреса због приче која је услиједила након порођаја, изгубила сам млијеко. Сада ми је најважније здравље дјетета - поручила је пјевачица.
