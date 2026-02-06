Огласио се отац Милице Тодоровић

Извор:
Телеграф
06.02.2026
11:34
Коментари:0
Дан након што се сазнало да је партнер Милице Тодоровић са којим је 3. фебруара добила сина Богдана ожењен ожењен, те да из тог брака има двоје дјеце, огласио се њен отац.
На наводе да је отац његовог унука ожењен, љубазно је одговорио:
- О томе не знам, то она најбоље зна. То је њихова ствар, ја не желим о томе да причам - почео је Милан Тодоровић.
Како је рекао - он је ту да подржи кћерку.
- Свако има свој живот, ја сам ту само да подржим - љубазно је рекао Милан за Телеграф.рс.
Подсјетимо, човјек са којим је Милица добила дијете је у браку и има два сина. Његова жена је у исповијести рекла да је прије мјесец дана сазнала за Милицу, те да је чак имала сусрет и разговор са пјевачицом.
