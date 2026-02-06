Огласио се отац Милице Тодоровић

На наводе да је отац његовог унука ожењен, љубазно је одговорио:

- О томе не знам, то она најбоље зна. То је њихова ствар, ја не желим о томе да причам - почео је Милан Тодоровић.

Како је рекао - он је ту да подржи кћерку.

- Свако има свој живот, ја сам ту само да подржим - љубазно је рекао Милан за Телеграф.рс.

Подсјетимо, човјек са којим је Милица добила дијете је у браку и има два сина. Његова жена је у исповијести рекла да је прије мјесец дана сазнала за Милицу, те да је чак имала сусрет и разговор са пјевачицом.