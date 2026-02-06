Logo
Large banner

Огласио се отац Милице Тодоровић

Извор:

Телеграф

06.02.2026

11:34

Коментари:

0
ko je otac djeteta milice todorovic
Фото: Instagram

Дан након што се сазнало да је партнер Милице Тодоровић са којим је 3. фебруара добила сина Богдана ожењен ожењен, те да из тог брака има двоје дјеце, огласио се њен отац.

На наводе да је отац његовог унука ожењен, љубазно је одговорио:

илу-спавање-10102025

Здравље

Јетра има сопствени биолошки сат: Како да ускладите оброке и сан

- О томе не знам, то она најбоље зна. То је њихова ствар, ја не желим о томе да причам - почео је Милан Тодоровић.

Како је рекао - он је ту да подржи кћерку.

- Свако има свој живот, ја сам ту само да подржим - љубазно је рекао Милан за Телеграф.рс.

Маркет / Илустративна фотографија

Економија

Ускоро велике измјене у супермаркетима: Купци ће морати сами да се снађу

Подсјетимо, човјек са којим је Милица добила дијете је у браку и има два сина. Његова жена је у исповијести рекла да је прије мјесец дана сазнала за Милицу, те да је чак имала сусрет и разговор са пјевачицом.

Подијели:

Тагови:

Milica Todorović

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Харис игнорише пјевачицу због нове дјевојке: Све је било идеално, само је нестао

Сцена

Харис игнорише пјевачицу због нове дјевојке: Све је било идеално, само је нестао

4 ч

0
Нада Топчагић у контејнеру нашла слику вриједну 15.000 евра

Сцена

Нада Топчагић у контејнеру нашла слику вриједну 15.000 евра

5 ч

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Сцена

"Двоје дјеце и 19 година са њим": Исповијест жене која тврди да је у браку с партнером Милице Тодоровић

15 ч

0
Џенифер Анистон на мукама: Мораће све да откаже

Сцена

Џенифер Анистон на мукама: Мораће све да откаже

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

02

Општина Равно тврди да се имовина Манастира у Завали одузета национализацијом не користи и не даје у закуп

13

56

Успјешно завршена напредну обуку за обезбјеђење штићених личности

13

52

Минић: Дао сам налог министру да истражи приче о куповини гласова

13

50

Игокеа против Крке за Топ-8 Аба лиге

13

45

Вријеме кључан фактор за успјешну борбу против карцинома

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner