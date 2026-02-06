Ускоро велике измјене у супермаркетима: Купци ће морати сами да се снађу

Извор:
Курир
06.02.2026
11:23
Одјељење за воће и поврће ускоро ће добити нови изглед, угоститељски објекти мораће да се одрекну пластике, а у хотелским купатилима више неће бити малих паковања шампона и гела за туширање.
Нова европска Уредба о амбалажи и амбалажном отпаду (PPWR) почиње да важи 11. фебруара 2025. године. Иако су одређене одредбе већ ступиле на снагу, најважније забране постаће обавезне након истека прелазног периода, односно од 1. јануара 2030. године.
Циљ ове уредбе јесте значајно смањење количине отпада и постепено укидање једнократне пластике у свакодневној употреби, што ће имати велики утицај на амбалажу производа у супермаркетима.
Због нових правила, одељење за воће и поврће изгледаће другачије него до сада. Краставци, паприке, парадајз и салате углавном ће морати да се продају без амбалаже, док ће потрошачи бити у обавези да користе сопствене мрежице или папирне кесе, пише Феникс магазин.
Ипак, органски производи моћи ће и даље да се пакују у пластику, али само ако трговци могу да докажу да их на други начин није могуће разликовати од конвенционалних производа.
Провидне, танке кесе које се користе на одјељењу за воће и поврће биће углавном укинуте до 2030. године. Изузеци ће бити дозвољени искључиво из хигијенских разлога, као што је паковање свјежег меса.
Као замјена, потрошачима се нуде вишекратне мрежице од памука или полиестера, које могу да се користе годинама. Дугорочно гледано, оне су и финансијски исплативе, јер је воће које се продаје на мјеру често повољније.
На одјељењу са пићима биће забрањена пластична фолија која повезује паковања воде, сокова или пива. Произвођачи ће морати да користе картонске носаче или да продају флаше појединачно. С обзиром на то да је картон скупљи материјал, могуће је благо повећање цијена ових паковања.
Кафа која се служи у кафићима више неће бити доступна у једнократним пластичним чашама. Угоститељски објекти биће обавезни да пиће служе у порцеланским шољама или стакленим чашама. Исто правило важи и за једнократни прибор и посуђе у кантинама и брзим залогајницама.
Када је ријеч о кафи за понијети, једнократна амбалажа и даље ће бити дозвољена, али се препоручује употреба сопствених термо шоља.
Од 2030. године биће забрањена и мала појединачна паковања кечапа, мајонеза, шећера и соли у ресторанима. Умјесто тога, угоститељи ће морати да користе диспензере. Изузетак ће важити за болнице и домове за старе због посебних хигијенских захтјева.
Промјене се односе и на хотеле, мале бочице шампона и гела за туширање више неће бити дозвољене. Хотели ће морати да уведу већа паковања или зидне дозаторе, преноси Курир.
